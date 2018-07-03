《時來運轉》林博泰：世足賽前押錯還有救！場中補單秘訣公開

2018年07月03日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

《時來運轉》世足賽前押錯還有救！場中補單秘訣公開

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

運彩除了有「賽前投注」(Pre-match)外，還有所謂的「場中投注」(Live Betting，俗稱走地) ，那就是在一場比賽開始後還可以讓消費者邊看著比賽邊繼續投注，既刺激又好玩，熟悉運彩投注的朋友們都非常喜愛，投注金額往往是「賽前投注」的2到4倍，包括美國職籃(NBA)、美國職棒(MLB)以及英超足球(EPL)等等，都是如此。

有趣的是，這一次2018世界盃足球賽48場小組賽場場單場及場中投注下來，「賽前投注」的金額竟然倒過來是「場中投注」金額的3到4倍，顯然這次世足賽新加入運彩的朋友們，還有很多人尚未體驗到運彩「場中投注」的樂趣，以下介紹「賽前投注」後如何再把握「場中投注」的機會進行加碼「追單」與反手「補單」的投注眉角。

世足小組賽日本V.S.哥倫比亞。(台灣運彩提供)

以這一次世界盃小組賽6/19(二)「日本Vs.哥倫比亞」的比賽為例，賽前台灣運彩依2隊實力看好哥倫比亞獲勝，不讓分玩法開出「哥倫比亞勝1.45倍」、「和局3.40倍」以及「日本勝5.50倍」的賠率，殊不知開賽才3分鐘哥倫比亞主力中場球員卡洛斯・桑切斯(Carlos SANCHEZ)即在禁區內手球犯規紅牌出場且球隊被罰讓日本踢進1顆12碼球，形成0比1落後且以少打多(10人打11人)的局面，情勢急轉直下。

台灣運彩場中不讓分玩法賠率立馬被調整為「哥倫比亞勝6.50倍」、「和局3.60倍」以及「日本勝1.30倍」，此時賽前看好日本獲勝，投注「日本勝賠率5.5倍」的消費者一定非常開心，可以加碼「追單」「日本勝賠率1.30倍」，反之，賽前看好且投注哥倫比亞獲勝或和局的消費者，面對這突來的變化，緊張之餘，還可以有反手「補單」買「日本勝賠率1.30倍」的機會。最後比賽果真由日本2比1勝出，賽前看對且場中加碼「追單」與賽前看錯且場中即時加碼反手「補單」的彩迷都開心抱回獎金。

世界盃進入精彩萬分的16強淘汰賽，新加入運彩行列，尚未體驗精彩刺激「場中投注」的朋友們，可以好好把握場場「賽前投注」及「場中投注」的機會，因應比賽場中即時的變化，參考是否加碼「追單」或反手「補單」的投注眉角，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

(中時電子報)