律師說法》父惡意棄養 子可否搶先一步聲請免扶養？

父惡意棄養，子獲准免扶養。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

邱男以父親年輕時拋家棄子，和母親離婚後惡意棄養，聲請免除扶養義務，邱母和姑姑出庭作證，法官裁定准予免除扶養義務。其實像這類案例屢見不鮮，但少見的是在父親尚未提出請求給付扶養費之前，兒子就先提告主張免除扶養義務。

●法律評析

依《民法》第1114條第1款規定，直系血親間是互負扶養義務，像是爸媽有扶養小孩的義務，而小孩成年後也有扶養爸媽的義務，即使父母有謀生能力，仍可對子女請求扶養費。實務常見的案例是，父母年邁無法工作、經濟狀況不好或病重住院時，會請求子女給付扶養費。聲請免除扶養義務是形成權，所謂形成權是指因權利人一方的意思表示，使法律關係直接發生、變更或消滅的權利，可以單獨行使，所以子女可以主動聲請免除扶養義務，不必等父母提告後再為抗辯。

民法第1118條與第1118條之1 都是有關於扶養義務之減輕或免除的規定，但兩個條文的意義並不相同，1118條是當子女因為要扶養父母而無法維持自己生活的情形，在被父母請求履行扶養義務時，可依該條規定為抗辯，主張減輕或免除其扶養義務，為窮困抗辯的一種。1118條之1則是當父母對子女有身體或精神上的虐待或重大侮辱，或是沒有正當理由而未扶養子女，像本例的邱父從未扶養過邱男，則邱男可依據該條規定請求減輕或免除扶養義務。

此時舉凡能證明父母有未扶養之事實都可以為證，實務上多是傳喚親屬作證，例如本件邱男母親出庭證述邱父婚後就沒給過生活費，邱男一直和她同住，邱父沒探望過邱男，家計全靠她張羅。邱男的姑姑也作證，哥哥（即邱父）很少回來，也沒拿錢回家，都是她出錢幫他養小孩。本件法官則採信邱母及邱男姑姑的證詞，故法院判決邱男免除對父親的扶養義務，日後邱父如提出扶養費之請求，邱男可拒絕給付。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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