世足花絮》日本章魚猜中3球賽…下場GG 新二代預測比利時之戰

世足花絮》日本章魚猜中3球賽…下場GG 新二代預測比利時之戰。（圖/翻攝自北海道新聞 推特）

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中時電子報

自2010年世界盃足球賽章魚保羅神準預測後，大家一直在找尋保羅的接班人，而日本北海道的一個小漁村就找到一隻章魚「拉比歐」（Rabio），在世界盃足球賽開踢前猜測日本隊的輸贏，但卻在「拉比歐」完全猜對三場比賽後，卻將牠變成美食佳餚。近日，同一位漁夫再度抓來了「拉比歐二代」，牠則認為比利時與日本之戰，日本將會獲勝。

據《北海道新聞》報導，當地51歲的漁民阿部喜三，先前於19日時，讓「拉比歐」章魚在一個圓形泳池中，分別抽選放有日本國旗、對手國的國旗、平手等代表物品的籠子，藉此方式進行預測。

「拉比歐」成功預測日本球隊贏哥倫比亞、「平」塞內加爾、輸波蘭，但後續卻傳出「拉比歐」竟然已經被煮熟賣出的消息，讓日本球迷大吃一驚。

後來，阿部喜三又抓來了「拉比歐二代」，在2日早上進行日本對戰比利時的預測，一開始牠在泳池內代表雙方的貝殼上游移，最後牠停在代表日本一方的貝殼上，認為日本隊將勝利。

(中時電子報)

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