如何破解「強迫讓座」捷運員工：按對講機讓專業的來

2018年07月03日 00:02 中時電子報 莊楚雯

近年來有關「博愛座」的議題炒得轟轟烈烈，也不再只限老弱婦孺，只要是身體狀況不佳、有需要的人，都可以坐下去。但仍有阿伯不了解，硬是要人讓位，還對人不停說教、扯人耳機。所幸有好心的先生站出來阻止，帶阿伯去找站務員解釋清楚，才結束這場鬧劇。

在《批踢踢實業坊》上，一名網友目睹捷運一切，寫道「剛剛往頂埔方向的捷運上，聽聞一陣騷動，有一位阿伯（約莫5.60歲左右）正在對一位坐在博愛座上的女生說教，女生戴著耳機只是點了個頭，然後低頭滑手機。但阿伯又開始大呼小叫，說博愛座是老人坐的，他都沒坐年輕人坐什麼…..」，讓原PO無言的是，明明隔壁的博愛座就空著，硬要跟女生搶，對方不理會阿伯還去扯女生的耳機，一直念。

當時一位先生站出來大聲說「博愛座每個人都能坐，報紙上都有寫！」還帶阿伯下車去找站務員，站務人員才跟阿伯解釋「現在的博愛座是給有需要的人不限特定族群啦…」。對此，在捷運站工作的網友，也在文章下留言，「其實這種事常常遇到，如果溝通無效，還是找我們工作人員吧。這是觀念的問題短期內是無解的，只能跟他好好溝通，溝通無效的話還是要以自己安全為重，如果真的動手一定要按緊急對講機找我們的人處理」。

(中時電子報)