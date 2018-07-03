受「卡管案」重創？台大仍位居台灣最佳大學冠軍

圖為台大畢業典禮。（本報資料照片）

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中時電子報

今天《遠見雜誌》發表了「2018台灣最佳大學排行」，綜合類大學依然是由「台大」守住台灣第一學府之名，榜眼則是「清大」、第三第四分別為成大與交大，將去年的「台成清交」順序大洗牌。文法商類，由台師大位居榜首，中文論文數、專任教師平均論文數均第一，擺脫師培體系殞落的魔咒，第二、第三則為政大與輔大。

醫科部分，只有陽明為公立大學，長庚、北醫並列第一，中醫大位居第三，被私立醫大包辦前三名。台科大則奪下技職類榜首，第二名北科大、第三名雲科大。私立大學類前三名均為醫科類大學，長庚、北醫及中醫大，逢甲則排名第四，高醫大、輔大、淡江、中原、慈濟、東海，皆為私立前十強。

以綜合大學來說，領先群仍然是傳統頂大，台大仍居五大構面全榜首。雖然在「卡管案」上，快7個月沒校長，影響學術交流，校務造成停擺，但先天資源龐大，短期內影響不大，因此穩居第一學府。

2018台灣最佳大學排行：

1國立臺灣大學

2國立清華大學

3國立成功大學

4國立交通大學

5國立中央大學

6國立臺灣科技大學

7國立中山大學

8國立中興大學

9逢甲大學

10國立臺北科技大學

11中原大學

12東海大學

13國立臺灣海洋大學

14義守大學

15元智大學

16明志科技大學

17國立宜蘭大學

17正修科技大學

19國立屏東科技大學

20朝陽科技大學

20高雄應用科技大學

(中時電子報)

文章來源：遠見雜誌

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