萊爾富進駐金門航空站 價位與台灣本島一致

2018年07月03日 01:56 中時 吳奕萱

金航門市以金門特殊閩南式建築為設計理念。（萊爾富提供）

暑假是金門旅遊旺季，每日進出金門的旅客高達近萬人次，根據金門縣政府觀光處公布數據，去年金門觀光總人次，較105年成長近20%，其觀光實力不容小覷。

萊爾富看好金門的觀光潛力與商機，昨(7/2)上午11時於金門航空站舉行「金航店」開幕儀式，由萊爾富汪亦祥董事長親自主持，同時邀請金門縣在地長官及多位貴賓共襄盛舉，期望為金門當地帶來更加便利、美好的生活。

萊爾富自五年前開始離島拓點經營，金航店為金門地區第三間門市，開幕期間推出一系列限量優惠活動：民眾加入萊爾富會員，即可兌換來店禮；多項商品買一送一、指定鮮食送香蕉、滿額贈禮等開幕優惠，預計為航空站注入熱鬧氛圍與帶來購物人潮。

萊爾富表示，今年預計展店150間，包含萊爾富一般門市與Cstore；除了在台灣本島持續拓點、擴展服務範圍，也期望將便利服務延伸至金門地區。該門市以金門特殊閩南式建築為設計理念與元素，燕尾脊、風獅爺、莒光樓等知名特色與景點，也都融入其中，可望成為金門旅遊打卡新地標。

金航店與台灣本島的萊爾富一樣也提供多元化服務，包含：超過20種非現金支付服務、36家銀行信用卡刷卡服務(美國運通卡除外)等；另外，雖然離島物流成本較台灣本島高，萊爾富仍持續於金門拓點，且所有金門門市的商品價位也與台灣本島一致，不因距離而產生價格落差，回饋在地民眾。

(中時 )