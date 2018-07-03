環太平洋軍演被排除 專家：大陸不擔憂

2018年07月03日 01:44 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音（VOA）中文網2日報導說，專家認為，中國大陸雖然被禁止參加今年世界最大的多國海軍演習「環太平洋軍演」，但由於大陸已經在亞洲有爭議的海域累積了足夠力量，對美國主導的演習並不擔憂，因此，陸方對於美國的冷落無所謂。

美國國防部6月2日在一份聲明中說，鑒於北京的海上擴張，美國撤回向大陸發出的參加今年環太軍演的邀請。環太平洋軍演簡稱RIMPAC，彙集25個國家，45艘戰艦，2萬5千多人參加。

美國之音指出，分析人士說，北京對此並不擔憂，原因在於，北京不顧東南亞國家的抗議，對南海上的一些主要島礁實施了軍事化，並且無視日本和台灣的反對，培養了一支在開放的太平洋上巡航的藍海海軍。美國天普大學日本分校（TUJ）歷史教師和作家金斯頓說，「他們（大陸）會不屑理睬。我認為，他們知道外界會對他們的行為不滿，但是他們不會因此睡不著覺」。

上星期，2018年環太平洋聯合軍演登場。一系列的演習從美國的檀香山調動，美國、加拿大和墨西哥軍隊進行了兩棲攻擊戰車的演練。美國海軍網站說，這次演習一直持續到7月16日，將進行實彈演習、城區戰術，以及「基於特定場景進行的小分隊為首的演習」。

菲律賓大學國際海事教授巴湯巴卡說，演習幫助基本上全是美國盟國的參演國家的軍人相互瞭解，以便未來合作，應對緊急狀態。

美國國防部網站引述國防部長馬提斯的話說，美國政府收回了對大陸人民解放軍海軍參加2018年環太軍演的邀請，「以此作為對中國持續在南海軍事化的初步回應」。馬提斯說，「中國的行為與環太平洋軍演的原則和目的不符，這個軍演的標誌是透明及合作」。

據美國之音報導，分析人士說，北京由於自2016年開始在有爭議的南海部署飛彈和戰機，並且派軍艦和軍機繞台，導致自己被拒在環太平洋軍演以外。美國紐約的派克戰略政治諮詢機構副總裁肖恩·金說，「北京在南海的軍事化，以及持續繞台和騷擾台灣，很顯然是將其自己置身於我們理念相近夥伴圈之外」。

大陸曾參加2016年的環太平洋軍演，派出5艘戰艦，1200名官兵和戰鬥潛水員。大陸去年也參加了環太軍演。首次環太軍演在1971年舉行。

美國之音報導說，亞洲的學者認為，北京無需為被排除在環太軍演之外而苦惱，北京已經在其在南海占據的主要島礁上興建了軍事基礎設施，其軍機和雷達系統暢通無阻，今年還在一個島礁上部署了飛彈。巴湯巴卡說，「就中國而言，中國在南海的政策是相當一成不變的，因此，即使中國參加了環太平洋軍演，也不會改變什麼」。

一些學者此前表示，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南對大陸宣稱對南海部分或全部擁有主權提出異議。大陸在該區域擁有最強大的軍隊，向大多數東南亞國家提供經濟援助，有效地讓其中一些爭議國保持緘默。

所有的聲索國都看上這塊350萬平方公里海域，蘊藏著豐富的漁業和石油和天然氣。華府對這片水域沒有聲索權，但是定期派軍艦到南海執行「自由航行」任務，以此對抗大陸的影響力。

過去3年來，大陸派軍機在台灣防空識別區附近巡航，讓台灣感到很惱火，大陸還在東海日本控制的無人居住的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近對日本進行試探。大陸宣稱對其所稱的釣魚島擁有主權。

日本和四個在南海主權上同大陸有爭議的東南亞國家，參加了今年的環太軍演。金斯頓說，大陸沒參加，日本很高興。巴湯巴卡說，菲律賓能從環太軍演聯合作戰中「演練和學習」。

(中時 )