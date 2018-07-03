超商打冰品折扣戰！ 綁行動支付購物回饋金最高達20％

全家便利商店搶攻夏季抗暑商機，手機APP預售平台，加入檸檬伯爵茶、檸檬四紅果等冰飲明星商品。（全家提供）

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全家「My FamiPay」規劃非現金支付，成為業者今年夏季商戰要角。（全家提供）

經濟部統計處零售營業額最新報告顯示，近期氣候炎熱，輕食、飲料及冰品，已成為超商業績主要成長動能。

全家瞄準高溫商機，出新招聯手國泰世華銀行，7/4-8/31至店舖購物，使用信用卡或五大國際支付(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Garmin Pay、Fitbit Pay)，綁定國泰世華卡購物支付，單筆滿200元回饋20元購物金；若使用「全家」自有錢包My FamiPay，綁定國泰世華信用卡消費，單筆滿200元，回饋金將達40元，相當於回饋20%，全家680萬會員、國泰世華620萬卡友皆可享優惠。

為搶攻夏季抗暑商機，「全家」手機APP預售平台，還加入檸檬伯爵茶、檸檬四紅果等冰飲明星商品，預售平台優惠價買愈多更便宜，以大杯冰美式為例，買10杯為360元(原價450元)，搭配此次信用卡優惠，My FamiPay綁定國泰世華信用卡，卡友即可賺取40元購物金，等同再打88折。

此外，全家去年首創推出會員專屬服務：「商品預售」，可跨店取、分次領，已成為咖啡、冰品銷售重要主力；進一步觀察數據，發現氣溫達24度，每升溫1度，其平台上的冰飲相關業績隨之成長15%。為讓消費者輕鬆達到購物金回饋門檻，調整降低冰咖啡、冰茶飲商品購買組數數量，最低門檻只要6杯。

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