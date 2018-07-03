溫網》女單首日爆冷 瓦林卡女友打掛第4種子

世界排名第55的克羅埃西亞女將威琪可，在溫網第一輪爆冷擊敗大會第4種子史蒂芬絲。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

去年美網女單冠軍、美國好手史蒂芬絲（Sloane Stephens），2日在2018溫布頓草地網球錦標賽第一輪，意外以1：6、3：6不敵世界排名第55的克羅埃西亞選手威琪可（Donna Vekic），爆出首日女單賽事最大冷門。

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威琪可年僅22歲，從2012年轉職業到這次溫網擊敗史蒂芬絲之前，在球場上並沒有打出驚人的成績，大滿貫最佳戰績不過是2015年法網第三輪，場外的花邊新聞反而比較受矚目。

2015年4月瑞士職業男網好手瓦林卡（Stanislas Wawrinka）和妻子離婚的消息，之後傳出和小他11歲的威琪可交往，同一年的羅傑斯盃網球賽，澳洲選手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）還藉這條緋聞在場上對瓦林卡進行語言攻勢，說出了對威琪可不禮貌的話，讓瓦林卡氣炸了。

3年過去，威琪可努力拋開「瓦林卡女友」的印象，在溫布頓第一輪扳倒種子選手，賽後她說：「很開心收下勝利，這是很辛苦的一戰，特別是兩年前我在這裡第一輪不敵大威廉絲（Venus Williams）、去年第二輪飲恨孔塔（Johanna Konta）。」

威琪可職業生涯第一次打敗世界排名前五好手，她補充：「我總試著積極回擊每一球，來到溫網之前打的每一場草地對我幫助很大，只是風有點大，讓我發球遇到困難，希望接下來能漸入佳境，。」

威琪可提到的大威廉絲，今年已經38歲了，第一輪苦戰超過2小時，以6：7（3：7）、6：2、6：1力克瑞典選手拉森（Johanna Larsson）；大會第2種子、「丹麥甜心」沃茲妮亞奇（Caroline Wozniacki）以6：0、6：3直落二勝出。

(中時電子報)

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