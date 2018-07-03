搶綠票倉高雄青年選票 韓國瑜出奇招

2018年07月03日 01:17 中時電子報 黃麗蓉

最新民調，國民黨高市長参選人韓國瑜和民進黨參選人陳其邁差距僅1.6%。搶攻綠票倉，韓國瑜大出奇招，不拔綠樁腳，轉而力爭可能游移的高雄「北漂」青年選票！

由於民進黨在高雄執政長達20年，綠基本盤很難撼動，加上那些有著「欠陳其邁一個市長位子」想法的民眾，這是動搖不了的。因此韓國瑜把選戰目標轉而鎖定高雄的異鄉遊子，在台北設立辦公室，從遊子工作地出發，再打回高雄。他打出青年政策，去吸引遊子返鄉投票。

那為何要搶「北漂」青年選票？據TVBS報導，去年的資料顯示，高雄在地人口數有250多萬，但實際居住在高雄的卻僅有190多萬人。也就是說，高雄很多人在外地求學就業，尤其是25歲到44歲的青年，近6年來就少了8萬2千多人，而如何讓異鄉遊子返鄉投票，就成了國民黨韓國瑜和民進黨陳其邁打選戰策略的關鍵。

而高雄有可能綠變藍這議題，20年來，第一次在高雄政壇被熱烈討論著。高雄會變天嗎？網友認為，「變與不變取決於2點：1.年輕人與離鄉背井工作的高雄市民，他們的自覺，選舉日返鄉投票。2.在地人的自醒(省)。」「民心思變，絕對有可能！」、「綠地變藍天，年底會成真。」、「要變天有可能，但要靠大家一起努力拉票！」、「韓主任，大樹鄉淹水，是不是應該去看一看，瞭解一下，老百姓會感動的。」

(中時電子報)