精品級航空公司-日本星悅航空10月底將開台日三條定期線，搶食台日間近7百萬人次大餅

2018年07月03日 05:54 工商 張佩芬

星悅航空將是首家飛台灣直飛北九州的航空公司，該機場設有足湯處，可邊泡腳邊賞飛機起降。圖：業者提供

日本星悅航空（StarFlyer）預定今年10月28日飛進台灣，同時開闢名古屋、福岡、北九州飛台北（桃園）三條定期航線，搶食今年有望破7百萬人次的台日航線大餅。其在台總代理雍利企業總經理楊莉莉表示，星悅並非外傳的低成本航空，而是全服務的精品級航空公司。

台灣旅客出國旅遊人次日本名列第一，目前台日間已有14家航空公司在飛行，每周多達655個班次，超越兩岸航線（6百班不到）。去年國人赴日共461.59萬人次，日本旅客來台共189.89萬人次，而今年前5個月國人赴日已達206.56萬人次，年增9.85％，日人來台77.02萬人次，年增2.94％。

星悅航空是一家以新北九州機場為基地的日本航空公司，2002年成立時稱為神戶航空（神戶航空株式會社），公司目前擁有10架A320客機，且機隊持續擴充中，過去9年連續獲選為日本國內航線旅客滿足度最高的航空公司。

楊莉莉指出，A320客機單一艙等原可載客180人，但星悅航空僅配置150個座位，機上座位椅距長達89公分，較一般傳統航空的81到82公分，廉航的71到72公分寬敞許多。每個座位配置有個人影音系統，USB與充電插座、腳踏板等，提供旅客30公斤不限件數免費托運行李，10公斤免費手提行李。

機上供應餐食、酒類與特調的咖啡加巧克力飲品，也可選擇蔬菜湯、青森蘋果汁等，旅客並可免費指定座位；在北九州機場三樓足湯處，乘客可以邊泡腳邊欣賞飛機起降。

目前星悅規劃同時開出名古屋、福岡與北九州三條航線，各提供每日一班服務，其中福岡部分時間帶還未取得，票價部分也還未做最後確定，在台總代理雍利企業是鳳凰旅行社的全資子公司。

旅行業透露，星悅提供給旅行社的票價在傳統航空與低成本航空之間，因為是日籍航空公司，估計客載會是日本旅客居多。

相關業者分析，星悅航空雖然規劃一次開出三條航線，由於採用的是單走道客機，載客數較少，估計對市場衝擊不會太大，但是下半年受年金改革影響，目前已經看到8月出團量不如去年，另年底選舉也會影響國人出國意願，旅客增幅恐不如上半年。

(工商 )