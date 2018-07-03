老婆淨心佛法拒絕求歡 狼父竟對10歲女自慰洩慾

示意圖（非當事人／達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

北部地區一名男子夜裡向妻求歡，老婆寧願到客廳看佛教講經節目也不願與他共床，慾火難熬的狼父竟然將腦筋動到熟睡中10歲女兒，不但對女兒毛手毛腳，還自己DIY將猥褻後的精液射在女兒內褲上，才滿足地光著下體去洗澡，事為在客廳的太太察覺有異，得知發生這種離譜的獸行後，氣得拿著沾有黏液的「證物」上警局報案處理。

警方調查，這名獸性大發男子的太太是在客廳看佛教節目淨心，突然看到丈夫光著下半身從房間走出，心中馬上知道發生事情了，衝進房間詢問女兒，只見女兒嚇得說不出話來，這時赫見女兒的內褲上沾有黏稠的不明液體，追問後女兒才說出爸爸的「不俗鬼」行為；老婆大為光火，與丈夫大吵一架，決定要告到底。

據《三立新聞》報導，刑事合議庭審酌被害女童證詞，並內褲中驗出鬼父的DNA後，認為他趁女兒不會反抗，才會選在她身旁猥褻、自慰DIY進而增添快感，以戕害女兒身心健全發展，因此判他3年10月徒刑，目前因被告不服仍在上訴二審中。

而全案，被告的妻子和女兒另追加各向獸父求償100萬元，但被告堅稱只有自慰，並沒有摸女兒，而法官考量女兒遭受的精神痛苦，對於未來人格健全已造成極大影響，因此判決這名人面獸心狼父須賠償女兒30萬元，母親15萬元。可上訴。

(中時電子報)

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