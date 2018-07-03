NBA》例行賽MVP前三休季走人 史上6次詹皇包辦3次

2018年07月03日 03:55 中時電子報 黃邱倫

詹姆斯與湖人簽下4年1.54億美元合約，這個決定讓他再次寫下紀錄。因為NBA史上過去在例行賽MVP票選前三的球員，休季期間走人的案例只有6次，而詹皇一個人就包辦了3次，實在太誇張了。

NBA史上第一個案例是發生在1967-68上古時代球季，當時身披費城戰袍的「大帥」張伯倫，第4次當選MVP，但76人卻在東區決賽敗給了塞爾提克，球季結束後被76人交易至湖人。

無獨有偶，同一個球季，蘭尼威金斯，場均20分、8.3助攻，MVP票選第二，沒想到球季結束後老鷹竟然將他交易至超音速，讓外界想不透。

此後一直到1981-82球季，效力於火箭的摩西馬龍，該季場均31.1分、14.7籃板，3年內兩度獲選MVP，率領球隊闖進季後賽，但首輪就被超音速2比1淘汰。火箭決定進入重建階段，球季結束後摩西馬龍以自由球員身分加盟76人，有趣的是，摩西馬龍立刻在1982-83拿下MVP，創下連續兩季在不同球隊奪得MVP的紀錄。

2009-10球季，詹姆斯帶領騎士拿下61勝，也順利拿到MVP，但球隊在東區4強被塞爾提克2比4淘汰，詹姆斯心灰意冷的情況下決定遠走邁阿密。

2013-14球季，幫熱火奪得兩座總冠軍的詹姆斯，在這個球季場均27.1分、6.9籃板、6.3助攻，MVP票選僅次於杜蘭特，熱火也連續4季殺進總決賽，但總冠軍最終卻被馬刺搶走。寂靜許久的詹姆斯又在球季結束高調決定回到克里夫蘭家鄉。

2017-18球季，騎士動盪不安，厄文不在，陣容殘缺，但在詹姆斯賣老命的情況下還是帶領騎士殺進總決賽，可惜碰到如日中天的勇士，最終只能含恨落敗，詹姆斯決定再次走人。

詹姆斯在2003年以選秀狀元之姿踏進NBA，15年來總是獨領風騷，每次異動都是那麼驚心動魄、引人關注，這次與湖人簽下4年合約，會在洛杉磯終老嗎？就讓大家拭目以待吧！

(中時電子報)