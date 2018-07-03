世足花絮》英格蘭球迷：好險沒對上日本！

日本原口元氣(藍衣者)踢進對比利時的第一顆進球。(美聯社)

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中時電子報
日本隊慘遭大逆轉，球迷賽後哭泣。(美聯社)

16強對上日本一戰，下半場0比2落後的紅魔比利時差點就倒在藍武士腳下，這場比賽沒有紅牌，沒有爭議判決，他們如果輸了，就是輸得乾乾淨淨。這場大戰踢得驚天動地，日本隊下半場連進兩球，比國教頭馬丁尼茲(Roberto Martinez)面色鐵青，幾乎要哭出來。

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世界盃淘汰賽暌違了48年才出現這樣的大逆轉，比利時「黃金世代」展現了驚人的韌性，最後關頭連踢3球趕走了日本。

不過日本的表現也令人激賞，面對幾乎全英超的比利時陣容，硬扛了將近70分鐘一球未失。原口元氣和乾貴士下半場在5分鐘內連進兩球，更是讓全世界球迷都看傻眼了，英格蘭球迷也直呼好險！

日本下半場大發神威時，英格蘭球迷在網路上表示：「感謝咱教頭邵斯蓋(Gareth Southgate)的英明神武，不然我們就要碰上日本了。」「比利時搶當分組老大？日本現在要幹掉你們了！」

比利時與英格蘭在G組最後一戰撤下全部主力，虛耗90分鐘，就是不想坐上G組第1，以免進入上半部的死亡籤表。最後比利時不小心攻進1球，被迫對上日本，以及後頭的巴西。日本還真的挺可怕，若非「海豚」查德利(Nacer Chadli)最後被換上場又踢進致命一擊，戰線就要拉到延長賽，甚至PK。

當比利時小組賽擊敗英格蘭的時候，英媒BBC上就有網友說：「大家開心吧，我們不用碰到日本了。」被外媒形容為「溜進16強」的日本武士可說雖敗猶榮，他們如果拿出今日的表現，對上英格蘭也未必會輸。

(中時電子報)

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