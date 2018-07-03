【影】世界盃男籃》澳洲、菲律賓大亂鬥 場上變「三打五」

2018年07月03日 06:54 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2日的世界盃男籃亞洲區資格賽，菲律賓主場迎戰澳洲，第3節雙方球員一言不和，竟然在場上發生大亂鬥，共13名球員遭驅逐出場，場上甚至3個打5個的畫面，菲律賓打到最後只剩一人能留在場上，比賽無法繼續進行，最終澳洲89：53獲勝。

世界盃男籃賽亞洲區資格賽，菲律賓主場迎戰澳洲，竟然發生場上球員大打出手激烈畫面，雙方共13名球員被驅逐出場。

事情發生在第3節剩4分01秒，當時菲律賓球員進攻，動作過大而引起澳洲球員不滿，當澳洲後衛古爾丁（Chris Goulding）遭到肘及倒地後，也點燃了雙方球員衝突的火花，澳洲奇克特（Daniel Kickert）也揮肘攻擊菲律賓波格伊（Roger Pogoy），場面瞬間失控，拳打腳踢、丟擲物品，場面相當混亂。

發生衝突後，菲律賓籃協理事長戰在場中央呼籲球迷冷靜，希望大家坐下，保持安全、不要發生任何意外，菲律賓是主辦國，而這是籃球比賽，請大家尊重比賽、靜待裁判決定。

最後裁判判菲律賓9名、澳洲4名，共13名球員驅逐出場，地主隊瞬間只剩法哈多（June Mar Fajardo）、諾伍德（Gabe Norwood）及阿梅爾（Baser Amer）三人能留在場上，形成「三打五」特殊情況，隨後無心戀戰的菲律賓，法哈多與諾伍德相繼犯滿離場，菲律賓只剩一人能打，比賽在滿滿的驚訝中落幕。

賽後大會取消兩隊記者會，也不允許媒體進入球員休息室採訪，後續懲處還待國際籃總（FIBA）裁決，FIBA表示已經開始進行針對澳洲、菲律賓的處罰程序。

澳洲籃協主席莫爾透過聲明表示：「澳洲籃協非常遺憾今晚發生在馬尼拉的事件，我們非常失望澳洲球員涉入其中，打架並非運動精神，籃球不該是這樣打的，我們向球迷致歉，並靜待處罰出爐。」

(中時電子報)