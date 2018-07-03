7月3日三報頭條要聞

2018年07月03日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

前教育部長吳茂昆5月29日請辭後，距今已超過1個月，期間雖曾傳出中山大學校長鄭英耀是接任人選，昨天最新版本則是府院徵詢中國醫藥大學校長李文華意願，但風聲一出不僅當事人急忙否認，總統府甚至要大家別猜了，真要猜不如去猜世足賽冠軍是哪一隊？教育部今年推出玉山計畫，誇口要打造台灣高教新藍圖，諷刺的是，教長出缺一個多月，教育部自己都群龍無首，自顧不暇了，如何再造高教，提升台灣的教育競爭力？

巴西2日晚上迎戰墨西哥，雖然從球員到整體陣容都是巴西占優勢，但實際上卻是墨西哥踢法更加凶悍，開賽10分鐘就出現3次角球機會，前20分鐘幾乎是壓著對手打，但森巴軍團隨即展開反擊，三色軍團門前險象環生，比賽第51分鐘內馬剷球破門，第88分鐘再助攻，協助佛米諾建功，巴西2比0踢退墨西哥，連續7屆殺進8強。

愛台灣就是要讓台灣人日子過得更好！根據旺旺中時媒體集團發布的最新民調顯示，有高達52.3％的民眾贊成國民黨、民進黨、共產黨三黨一起來比賽愛台灣，反對的只有24.3％。交叉分析顯示，不分泛藍或泛綠，贊成的比例都超過一半，分別達到67.9％以及57.5％。

◎工商時報

被動元件龍頭廠國巨昨（2）日公布5月自結損益，單月EPS直逼一個股本，達9.95元，稅後淨利率55％，超越大立光的40％，單月獲利35億元，等於每天開門營業就賺逾1億元。

延宕已久的味全三重廠土地昨（2）日終於出售！由茂德機構斥資59.14億元，取得持有味全三重土地的頂率開發公司100％股權，以及三重廠周邊三筆零星土地，並斥資約70億元承接相關負債，總計整筆交易茂德狠砸下約130億元！

小確幸來了！行政院人事行政總處昨（2）日宣布，108年政府行政機關總放假天數為115天，有6個3天以上的假期，其中以春節連假9天為最長，可以從2月2日放到2月10日，提前2周在1月19日補班，且明年有6個3天以上的連假，若加上今年12月31日彈性調移放假，明年元旦合計有4天的長假。（詳見右表）

◎旺報

大陸國務委員兼外交部長王毅2日在「一帶一路法治合作國際論壇」上致辭時表示，大陸將繼續堅持對外開放的基本國策，打開國門搞建設；「一帶一路」不是大陸獨奏曲，而是大家的交響樂，並說只要認同絲路精神都可以分享資源。

為了吸引讀者眼球、創造流量以換取高額收益，部分大陸自媒體善於撰發民族主義高漲的文章，大陸學者李振廣表示，這些文字危言聳聽，導致人心浮躁，大陸高層已注意到相關危機。他提醒，不能忘記老祖宗「韜光養晦」的智慧，這樣才能靜下心情理性思考，對外在挑戰提出最佳解決方案。

在中美貿易戰背景下，大陸中共黨媒人民網針對近期網路上充斥誇大、以偏概全文章提出批評，指文章不會因為浮誇而增色，國家也不會因為自大而變強。挑動極端情緒、肆意傳播偏見的後果，容易造成公眾走進夜郎自大、自吹自擂狂妄誤區。新聞講事實，講真相，講正道，來不得半點虛假和浮誇，那些熱衷於耍噱頭、故弄玄虛、譁眾取寵的路數可以休矣。

(中時電子報)