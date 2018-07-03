月退俸被砍 退役上校吳漢元經濟壓力大到賣地還貸款

圖為軍公教上街抗議。（報系資料照）

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中時電子報

軍公教年金改革7/1正式上路，遭反年改人士強力抨擊。憲兵上校退伍的彰化縣國彰健行協會理事長吳漢元指出，生活支出跟經濟安排，都用預期月退俸來規劃，年金新制上路後收入月減2萬，但銀行貸款還有幾百萬，他已決定要賣土地還貸款，因為經濟壓力壓得他喘不過去，「這一切都是蔡政府害的」。

蔡政府完成年金改革的工程，台灣世代智庫昨公布最新民調，有64.2%民眾支持年金改革，僅25%不支持；至於滿意度方面，55%滿意，不滿意僅38.9%。不過新制上路後，反彈聲浪紛紛傳出。全國公務員協會理事長李來希昨PO出一名退休人員的最新退役俸，被砍3萬2千，李說「才第一年酸民還要酸嗎？」

此外，吳漢元接受中評社訪問時指出，他2001年退伍，慢慢儲蓄，存到2010年才敢買土地蓋一棟房子，向銀行貸款700萬，這幾年過著縮衣節食生活。如今蔡政府砍掉他的月退俸，一砍就是砍兩萬，生活費加銀行貸款，壓得他喘不過氣，他決定賣土地來償還貸款。

吳漢元提及，過去軍中同袍定期聚會，每個月會安排旅遊，如今預期未來收入大減之下，同袍聚餐恐就不參加，也根本不用想旅遊活動。吳說未來生活拮据過，也儘量不要購物，他預言，這將為台灣經濟帶來嚴重衝擊。他說蔡政府大砍退休金，就是經濟惡性循環，最終台灣景氣變得更蕭條。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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