若林為洲脫黨參選 港媒：新竹縣可能「非藍非綠」

2018年07月03日 08:15 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉，國民黨在新竹縣跳過民調領先的立法委員林為洲，徵召副縣長楊文科參選縣長，可是林為洲並未宣布棄選。港媒分析，愈來愈多民調與跡象顯示，新竹縣藍軍正處於分裂邊緣，結果將直接衝擊2020年總統大選。

新竹縣長人選提名引發爭議，國民黨立院黨團總召林德福六月底邀請林為洲到黨中央與主席吳敦義閒聊，林整場不發一語，僅表示休會期間會出國散心沉澱一陣子，但仍堅持制度，自己做的第二次民調(預計7月底、8月中)也沒打算取消。

根據TVBS 6月底的電話民調，若國民黨由林為洲對決徐欣瑩與鄭朝方，林支持度37％、徐29％、鄭8％。若由楊文科與徐欣瑩、鄭朝方三人競選：楊支持度27％，徐31％，鄭9％。中評網今指出，這個數字，與林為洲陣營先前所作的民調差不多，原本國民黨可以贏8％，現在變成輸4％，來回相差12％，換算成選票約4萬8千票。

中評網分析，從新竹縣的政治生態來看，年底縣長選舉，恐怕進入勢力重整，林為洲會不會脫黨參選？關鍵在於地方宗親，特別是以民進黨前新竹縣長林光華為首的林姓宗親，林派向來與鄭永金的鄭家不和，這次鄭永金兒子鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，若民進黨內部無法儘速整合，鄭朝方民調又拉不起來，林派恐怕改挺脫黨參選林為洲，以換取林為洲2020挺民進黨蔡英文。

分析指出，楊文科民調若繼續輸給徐欣瑩，藍軍面臨抉擇，也不是不可能棄保。若楊、林、徐、鄭四人參選，政黨影響力恐大幅下降，反倒是宗親與地方派系會評估「這張票投給誰較有利？」一旦林為洲脫黨，宗親力挺而勝出，新竹縣可能進入「非藍非綠」局面，若徐欣瑩勝出，會爭取重新加入國民黨，或與民國黨合作，挺吳敦義挑戰2020。

(中時電子報)