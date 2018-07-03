小英為年改致歉　卻任「肥貓」笑軍公教？

2018年07月03日 08:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

明道大學前校長陳世雄日前表示，即使退休金被大砍仍心存感激，但遭起底他是領「雙薪的肥貓」！雖然陳世雄表示「曾領雙薪是事實，但他曾婉拒擔任企業CEO的高薪邀請，絕不是肥貓」。「草根影響力新視野」執行長魏孫鴻對此表示過去民進黨抨擊執政的國民黨養肥貓，等到民進黨執掌政權時，自己卻也養起肥貓，甚至來批評為國奉獻一生的軍公教？或是執行所謂的「公平正義」？

「草根影響力新視野」魏孫鴻於《Yahoo論壇》指出軍公教年改上路，許多為國奉獻一生的軍公教人員，都惶惶不安，總統蔡英文甚至為年改而致歉。不過對照民進黨在野時是如何對待這群軍公教人員，蔡英文的致歉也不過是「鱷魚的眼淚」。更不用說，為了拼軍改上路，通知書連姓名都可印錯的荒謬錯誤了。民進黨政府為了安撫這群遭政府拋棄的人民，趕緊找出來說「年金不改會破產」、「改革為大家」等虛言的「自己人」，並透過其「附隨媒體」大肆報導。結果，只見這群月領幾十萬的「肥貓」出面糟蹋只能依靠自己一生努力換來退休俸過日子的人，這要軍公教情何以堪！

過去，蔡英文便有領18趴又罵18趴的不良紀錄；如今，陳世雄這個領雙薪的卻來「指教」只能拿退休金的。讓一隻「肥貓」去嘲笑一大群「瘦貓」，看得人火冒三丈！而且民進黨過去抨擊國民黨養「肥貓」，如果這個批評有理，為何等到民進黨執政，卻也大肆養起「肥貓」？陳世雄如此、負責年改的林萬億如此，而黨產會的發言人施錦芳也是如此。且更讓這群肥貓侈言、甚或是執行所謂的「公平正義」？

魏孫鴻文末表示，只要是自己拼來的高所得都是天經地義的，但是這不意謂所得高的就可以睥睨靠退休金過活的人，更不用風涼話說盡，再來火上加油的撕裂社會！

(中時電子報)