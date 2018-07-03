獨》舌尖上的悸「丼」東京人氣TSUJIHAN海鮮丼登台

2018年07月03日 09:13 工商 姚舜

舌尖上的悸「丼」東京人氣TSUJIHAN海鮮丼登台一手報導

〈TSUJIHANA海鮮丼〉的每種套餐主角海鮮丼，廚師都會用大量的不同食材堆疊成一座「海鮮山」。（攝影／姚舜）

〈TSUJIHAN海鮮丼〉的食材都堆得像座小山，其中「特上」套餐主食更用了鱈場蟹肉與海膽等8種不同海鮮食材，澎湃爆表。（攝影／姚舜）

在台灣，〈TSUJIHAN海鮮丼〉的「特上」餐主食，海膽用量是日本的2倍，非常「敢給」。（攝影／姚舜）

〈TSUJIHAN海鮮丼〉所用鮭魚卵都特別醃漬調味，台灣「特上」主餐的鮭魚卵並加量供應。（攝影／姚舜）

享用〈TSUJIHAN海鮮丼〉時先將「海鮮山」壓平，再倒入特製的蛋黃醬油調味，再拌在一起入口，感受多層次口感。（攝影／姚舜）

〈TSUJIHANA海鮮丼〉的「梅」套餐主食，食材包括鮪魚肉、天使紅蝦、黑海松貝、海螺、魷魚、鮭魚卵與鯡魚卵，8種食材交織多重口感與風味，每份訂價390元。（攝影／姚舜）

〈TSUJIHANA海鮮丼〉的第二重吃法是，吃到一半時在碗內倒入用大量蔬果與魚月和魚肉熬製的高湯，當「茶泡飯」享用。（攝影／姚舜）

〈TSUJIHANA海鮮丼〉是日本第一個以西式套餐供應海鮮丼飯的品牌，前菜〈生魚片佐胡麻醬〉的醬汁，是以胡麻醬和土佐醬油、堅果和多種胡麻調製。（攝影／姚舜）

前菜生魚片共有4片，建議可留一半跟茶泡飯一起享用。（攝影／姚舜）

〈宇治抹茶布丁佐金時〉是〈TSUJIHAN海鮮丼〉特別為台灣市場開發的甜點。（攝影／姚舜）

比日本還提早開賣的〈宇治抹茶布丁佐金時〉，布丁口感質地非常柔軟，只差一點點就「像牛奶」啦。（攝影／姚舜）

〈TSUJIHAN海鮮丼〉標榜所用食材都是高鮮度可生食級的食材。（攝影／姚舜）

開在微風信義的〈TASUJIHAN海鮮丼〉在台首家旗艦店，將於7／6日正式開賣。（攝影／姚舜）

繼引進日本第一天丼〈金子半之助〉入台並成功發展連鎖後，金御賞有限公司再度引進日本東京人氣海鮮丼品牌〈TSUJIHAN海鮮丼〉入台，以「店中店」型態開在台北市微風信義地下一樓的首家旗艦門市，將7/6日正式開賣，食饕與吃貨將可以見證「傳說中的海鮮丼之冠」，如何以有別傳統日式海鮮丼的形色味，以及多層次吃法和空間服務體驗，挑逗味蕾、悸「丼」舌尖。

〈TSUJIHAN海鮮丼〉是〈金子半之助〉創辦人金子真也於2012年設立的海鮮丼品牌，他因懷念吃海鮮丼的快樂時光，於是決定《電視冠軍》拉麵比賽中得到優勢的兒時玩伴辻田雄大創立〈TSUJIHANA海鮮丼〉品牌，復刻記憶中的美味，傳揚幸福滋味。

2012年第一家〈TSUJIHAN海鮮丼〉在日本東京日本橋誕生，金子真也和辻田雄大倆人不僅知道饕客要什麼，更深諳身處網路世代的吃貨喜歡什麼，於是他們在傳統海鮮丼中注入了新思維、新元素，從食材用料、處理技法、呈盤形色，一路到供餐形式、上菜順序乃至服務與用餐空間，賦予了「新意」與「新藝」，於是很快受到市場注意，並成為日本東京媒體與美食評論網路平台上經常被討論與推薦的海鮮丼品牌。

〈TSUJIHAN海鮮丼〉問世後，包括有「平價米其林」之稱日本第一美食網站〈Tabelog〉、採記名制評比的〈Retty〉食評網、〈RETRIP〉、〈tripadvisor〉等著名餐飲美食與觀光餐旅網路平台，都給予〈TSUJIHAN海鮮丼〉極高評鑑並強力推薦。

網路世界用詞若不浮誇或語不驚人，怎能喚起世人注意，不少美食部落客在撰文推薦店家或菜餚時，常將試吃對象形容得「舉世無雙」、「天下無敵」或「前無古人」，菜餚吃到了嘴裡更是蝕骨銷魂、欲仙欲死。〈TSUJIHAN海鮮丼〉當然不例外也享有各種以華美詞藻加身的強力推薦。其中包括了：「東京必吃絕品海鮮丼第一名」、「東京都內唯一推薦絕品海鮮丼」，以及「東京都內海鮮丼Top 1」等。

在各類形容〈TSUJIHAN海鮮丼〉的詞彙中，我留意到了「贅澤丼」這個詞。「贅澤」的音本語發音為zeitaku，它的意思是指：奢華、奢侈、闊氣、浪費，若用在形容美食也有「澎湃」之意。

在新店正式開幕前，我到了微風信義實際採訪並試吃了〈TSUJIHAN海鮮丼〉，覺得用「贅澤」形容眼前的海鮮丼，還真的是再貼切不過了。金御賞總經理潘麗君告訴我，就是因為「產品力」加上各種食評的強力推薦，給了公司信心並決定將之代理引進台灣。

經實地試吃，歸納整理出〈TSUJIHAN海鮮丼〉具備了幾個特色：

1.用料不俗／在日本水產企業支持下，〈TSUJIHAN海鮮丼〉用的鮪魚、天使紅蝦、海螺、鮭魚卵、鯡魚卵，甚至鱈場蟹與海膽等海鮮食材都是高鮮度、可直接生食的一級品。

2.敢給大器／出手大方很敢給，無論是何種等級的套餐，海鮮丼中所用的海鮮食材一律都是8種，其中「特上」級海鮮丼，鱈場蟹、鮭魚卵和馬糞海膽更是加量給，氣勢無比澎湃。

3.呈盤華麗／顛覆傳統日式海鮮丼都是將食材切成片條狀「舖」排在米飯上的作法，〈TSUJIHAN海鮮丼〉是將食材分別精緻化切工處理，再層層堆疊在飯上推出一座「海鮮山」，因食材繽紛多元，形色搶眼吸睛，無怪乎日本吃貨將之形容為「華麗的海鮮珠寶盒」。

4.套餐呈現／傳統日式海鮮丼飯以西式套餐形式走菜，享用不同等級海鮮丼，一律附開胃前菜與飯後甜點，有頭有尾、升級了用餐體驗。

5.一飯多吃／首創海鮮丼兩段式吃法，食饕可以先直接品嘗海鮮丼，吃到一半或碗中剩三分之一時加入用真鯛與大量蔬果與魚骨熬製的鯛魚高湯，以〈鯛魚茶泡飯〉的方式繼續品嘗。

6.有料有理／除食材用料不俗，〈TSUJIHAN海鮮丼〉也是「有廚藝的海鮮丼」，舉凡為生魚片賦味的胡麻醬，為丼飯增鮮提味的蛋黃醬油，以及享受茶泡飯時的鯛魚高湯，乃至餐後甜點，都經悉心烹調料理，有滋有味、體現精緻美食精神。

7.空間美學／餐廳裝潢設計到日本京都建築美學大師安原三郎操刀設計，施作工法與使用建材和餐具與餐椅一律是日本規格或日本進口，以旗艦店規格傳遞日本京都料亭用餐氛圍感受。

8.高貴不貴／套餐有「梅」、「竹」、「松」與「特上」4種選擇，價位自390元+10%，所有海鮮丼內一律都有8種海鮮食材且附前菜生魚片和甜點，CP值很高。

為了慶祝開幕集客創人氣，7/6起至7/8日連續3天，到微風人言義〈TSUJIHAN海鮮丼〉用餐的前100名消費者，可在「梅」、「竹」、「松」套餐擇一並享半價優惠，預料屆時又將吸引不少名店吃貨排隊「享好康、搶頭香」。

(工商 )