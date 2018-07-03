房間夜夜飄蜂蜜蛋糕味 大學生震驚租到兇宅

5名大學生控訴租到兇宅，提前解約5萬元押金卻被房東沒收。(示意圖/本報系資料照片)

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中時電子報

5名就讀新北市景文科技大學，以月租2.5萬元，合租位於新店區郊外一棟3層樓透天厝，但住進去之後房間夜夜飄出，即使開窗味道也散不掉，而且衰事連連，經打聽才知前屋主在家燒炭身亡，房子被法拍後，新屋主出租時並未告知是凶宅，嚇得他們立刻解約退租，可是5萬元押金卻被沒收。

租屋的一名張同學向《蘋果》投訴表示，搬進這棟房子後，他與室友衰事、怪事不斷，其中1名男同學騎車從北宜公路返家遇到落石坍方，差點被砸到，返回租屋處又遇騎士突然竄出發生車禍，自己與同居女友的健康也出問題，咳不停看醫生卻查不出原因，廁所水龍頭半夜自動打開，2樓右邊房間每天晚上飄出很像蜂蜜蛋糕的味道，開窗戶味道散不去，關上味道卻越來越濃，一連串怪事，室友決定搬離。

張同學後來向鄰居打聽，才知道這棟房子5、6年前發生屋主在家中燒炭身亡，後來房子在2014年法拍，3拍時以總價910多萬元標出。他查後告知房東是兇宅，要求解約退租，但房東卻以提前解約為由，不願意歸還5萬元押金，他只好懊惱向媒體投訴，且不排除提告。

對此，律師李沛軒表示，凶宅就房屋買賣而言，法律明文規定需要特別告知，但「出租凶宅」卻沒有明確規定，讓房東有刻意隱瞞的機會，除非房客看屋時有事先詢問，甚至簽約時在合約保證非凶宅，否則一旦租後發現是凶宅，房東未必被認為有故意詐欺之嫌，屆時只能跟透過雙方協調解決爭議。

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