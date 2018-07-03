綠狂打侯友宜 勇哥酸：12年前謝長廷打郝宅慘輸17萬票

2018年07月03日 09:26 中時電子報 謝雅柔

為了新北市長選戰，綠營緊咬侯友宜的文大大群館爭議，使得侯友宜30日親上火線釋疑，針對民進黨八項抹黑一一拿出證據釋疑。對此，前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」中諷刺表示，別忘了12年前台北市長選舉，謝長廷主打「郝宅」，最後輸了17萬票。

針對文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜日前親上火線釋疑，並拿出證據釋疑。侯友宜說，這段時間文化大學議題被民進黨集全國、全黨民代鋪天蓋地不斷抹黑，「照三餐」伺候，用負面選舉真的「夠了」，他一輩子奉公守法，卻被誣指是貪汙犯，是可忍孰不可忍！

對此，前總統陳水扁在「新勇哥物語」中提到24年前的台北市長選舉，趙少康與陳水扁的民調差距經常在兩個百分點左右，互為輸贏。但在最後關頭據傳李登輝曾下令基層「棄黃保陳」，也就是勸選民由黃大洲改投陳水扁，導致陳水扁勝選，在關鍵時刻，情治單位亦傳出「棄黃保趙」耳語。對此，勇哥說當年並沒有所謂前總統李登輝兼國民黨主席下令的「棄黃保陳」，有的是「棄黃保趙」的操作，只是沒有成功。

勇哥認為，24年前的那場台北市長選舉，趙少康打統獨議題，將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭非常不明智，最後趙敗選；以24年前的例子看今天民進黨對柯P「兩岸一家親」，他質疑此戰法「會成功嗎？」

至於綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」，勇哥說別忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」的，最後輸了17萬票。

(中時電子報)