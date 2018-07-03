洪志文響應台中花博 推廣在地花卉年產100萬支文心蘭

洪志文的文心蘭年產量約100萬支，期透過花博活動改變國人的用花文化；推廣台中地區花卉知名度帶動花卉消費人潮！（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花博將於11月3日開幕！展區包括后里馬場及森林園區、外埔、豐原葫蘆墩公園3大地點；位於外埔園區旁、由花農洪志文經營的文心蘭農場，目前栽種面積已達10公頃，年產量約為100萬支。洪志文盼透過優良花卉栽培技術及花卉品質，讓世界共同欣賞台中之美。

農業局表示，台灣的氣候適合種植文心蘭，有助維持穩定花卉品質，深具市場競爭力。洪志文是后里區農會花卉產銷班第17班的班員，積極開拓生產花卉的銷售通路，亦熱心協助其他花卉農友拓展行銷國外的管道，9成產量外銷至日本、香港及新加坡。

洪志文指出，自己退伍時看中台灣的花卉產量少，文心蘭又屬高等花卉，且台灣素有蘭花王國之稱，特培育投資報酬率高的文心蘭，並透過與農友交流及農改場、農試所相關農業課程學習；經過不斷地研究、調節、改善，逐漸發展成現有規模。

台灣文心蘭目前在日本的市佔率已達9成！洪志文農場內的文心蘭品種現以「baby face」及「honey angel」為主；「baby face」為洪志文申請的專利品種，「honey angel」為日本專利品種。后里區農會花卉產銷班第17班每年可創下3000萬元的外銷產值。

迎接花博到來！洪志文期許透過花博活動改變國人的用花文化，推廣台中地區花卉知名度及帶動花卉消費人潮、擴大國內花卉需求減少滯銷問題；從各層面落實「花現GNP─Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活」的三生精神，展現有溫度的GNP。展期從今年11月3日至108年4月24日。

(中時 )

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