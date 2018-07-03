13歲少女暱稱「「蟹老闆」藏秘密 驚見10天接客50人

13歲少女被母親從手機裡發現從事援交，且10天內接客50人。（示意圖／翻攝日網）

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中時電子報

高雄1名13歲國中少女，在網路交友軟體暱稱「蟹老闆」從事援交，直到母親查看手機，看到一名翁姓男子傳訊女兒「現在好想妳幫我口交」訊息，此事才曝光。高雄地院審理時發現，少女10天內竟援交50次，翁男只是其中1人，因而依與未成年性交罪，將翁判刑男4年。可上訴。

少女的母親2015年發現女兒從9月底開始天天晚歸，有時甚至半夜2點才返家，因此查看女兒手機，竟看到她從事援交，立刻報警將女兒安置，安置期間由少女母親保管她的手機，不久翁男傳送訊息問少女：「妳真的要透過經紀濟？原本想找妳，但妳還要透過別人」。

少女母親見狀，隨即使用少女帳號問翁：「你知道我幾歲？」，翁男回：「妳有說過啊，14，不是嗎？」，並說「現在好想妳幫我口交」。幾天後，少女母親以少女身份約翁男見面，同時通知警方到場將翁男逮捕。

法院審理時，翁男否認辯稱手機對話訊息只是開玩笑，還說少女在警詢及檢察官偵訊時對兩人交易細節描述有出入。但合議庭調查發現，少女從2015年10月1日起10天內，共接了40至50名男客，平均每天約6至7人，因人數眾多，少女指證翁男細節難免會有出入，但指證翁男髮型兩側剃光、頭頂只留一搓頭髮的「一把蔥」造型，均與警方的調查相去不遠，因此將翁男判刑4年。可上訴。

(中時電子報)

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