汰換30年老F-16 星究竟選擇F-35或颱風戰機？

2018年07月03日 09:59 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（Straits Times）報導，作為東南亞金融重鎮的新加坡，下個月將會決定，該國空軍（Singapore Air Force）下一代空戰新機型，藉此汰換目前已服役30年的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊。雖然從多年來新加坡軍備採購方向判斷，選擇美規的F-35匿蹤戰機（F-35 Joint Strike Fighter）的可能性最大，但與英國保有長年合作的他們，似乎也不能排除採購歐洲規格的颱風戰機（BAE Systems Typhoon）。

星國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）表示，現役的空軍主力F-16戰機，由於時間、後勤和設備老舊化之故，最晚2030年前需要汰換升級。他認為，新加坡將會在數個月內，在評估金額、戰力和系統性因素後，做出最終的決定。不過有趣的是，除了F-35和颱風外，外傳新加坡也在考慮俄規的蘇愷系列（Sukhois）、中國大陸的殲20兩款。

新一代匿蹤戰機F-35，是新加坡空軍新選擇之一。（圖/美國空軍）

英國皇家空軍現役颱風戰機。（圖/美國空軍）

由歐洲戰機公司研發製造的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機。有單雙座兩種版本，巡航速度約1.3馬赫，屬於三角翼類型的戰機。可掛載AIM-9響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）等多種飛彈或炸彈。

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱匿戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發。

新加坡空軍現役的F-16戰機，目前仍有60架現役，一批是1998年取得、另一批則是2005年，屬於C/D型版本。然而，雖並未公布新款機型的總架數，但外媒研判，新加坡應該需要40至60架新戰機。如果真的選擇洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機，究竟是選擇短場起降的B型或是空軍傳統的A型，也將是一個外界關注的重要選擇。

(中時電子報)