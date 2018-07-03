成大建築系師生 活化校區閒置舊宿舍

2018年07月03日 09:52 中時 洪榮志

成功大學建築系大一學生在師長帶領下走出教室，實際操作機具、組建木架構，利用短短４週課程時間，將東寧99、101號舊宿舍賦予設計感與生機。學生們藉由動手整理老屋，展現建築專業，過程辛苦程度超乎想象，但卻能真實感受到建築對實作、材料以及創造力思考等要求。整理後的老宿舍，將規畫為教學、藝文空間及社區老屋再生的示範據點。

參與舊宿舍活化的學生黃于珊說，「超極累，每件看似簡單事物背後都有很多的步驟。」以平整的室內牆來說，原本長了很多壁癌，得全部敲掉再上一層保護層，之後再以水泥抹平整，最後再漆上油漆。塗油漆時還得小心避免滴到地上，否則難以清理。多數同學的共同感想都是，「除了累之外，原本規畫階段時設想的狀況，到了現場卻都變得不一樣。」

成大指出，東寧99、101號原本為成大閒置教職員宿舍，已年久失修。成大建築系今年以東寧校區閒置舊宿舍為創新教學場域，由宋立文、顏世樺、葉玉祥、陳品蓁、陳恥德、林軒丞、龔柏閔等7位建築系教師與助教，帶領65名大一學生設計、動手整理，賦予新生機。

建築系助理教授宋立文指出，過去4周以來，建築系老師每星期二、五與學生一起到舊宿舍，指導相關實務。學生們在高溫艷陽下，從搬建材、操作機具、建立房子木架構（如樓梯、空間木作）到親手油漆，感受到實務辛苦的一面，期間還要不斷協調，對學生而言都是全新經驗。

此外，學生也從中了解到模型與實務的落差。宋立文說，有的學生一開始模型做得很好，雖然老師一看就知道不太切合實際所需，但仍放手讓學生從做中學，果然學生很快就從實務了解，模型做得好是不夠的，重要的是還要符合實際要求，進而著手修正與調整。

整修、活化老屋經驗豐富的古都保存再生文教基金會，也大方提供推動老屋再生「老屋欣力」的觀念與經驗，更在修護技術、材料與機具上大力支持。整理後的東寧99、101號，透過設計手法成為一棟建築，分為室內、前院、後院3部份，戶外營造休閒氛圍，可用為社區休憩之用，為繁華的東寧商圈增添溫馨、輕鬆氣息，室內則可做為展場或教學之用。

(中時 )