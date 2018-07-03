魚池鄉大雁村辦生態豐 白腹秧雞頻現蹤

2018年07月03日 10:08 中時 沈揮勝

大雁村辦公室園區內的白腹秧雞親鳥，回望未跟上腳步的幼鳥。（沈揮勝攝）

魚池鄉大雁村辦公室池塘、綠蔭兼備，儼如生態樂園。（沈揮勝攝）

在魚池鄉大雁村辦公室築巢、定居的白腹秧雞成鳥。（沈揮勝攝）

大雁村辦公室園區內的白腹秧雞幼鳥目前發現4隻。（沈揮勝攝）

白腹秧雞成鳥。（沈揮勝攝）

白腹秧雞成鳥。（沈揮勝攝）

魚池鄉多沼澤地，早年白腹秧雞分布普遍。1980年代因農藥濫用，此種普鳥一度匿蹤，甚至有好多年時間，想聽其聲都不可聞。最近，距日月潭5、6公里外的魚池鄉大雁村辦公室旁，頻見該鳥繁殖育雛，村長謝棟漢表示：「環境照顧好，野鳥自然來。」

對於野鳥生態有深刻認識的魚池鄉公所農經課業務承辦人杜豐勝表示，大雁村辦公室周邊原本是一片約千坪左右的檳榔園，村長謝棟漢於2003年開始將檳榔處理掉後加強植栽，水池邊台灣原生水柳、石斑木與茄苳樹綠意盎然，鷺鷥、白腹秧雞等野鳥常造訪。

謝棟漢說，「四、五年級生」對白腹秧雞一點都不陌生，魚池鄉民都稱牠為「咯咯ㄚ」，另有「白面仔」、「苦雞母」俗名。在1980年代以前，數量多到讓人覺得煩，後因農藥濫用在此地幾乎完全消失，直到5年前突然在辦公室旁出現2、3隻，現已繁衍到20多隻。

他說，不濫用農藥、營造友善環境，動物生態自然就會慢慢恢復。目前大雁村辦公室幾乎每天會造訪的鳥類除了白腹秧雞，另有白頭翁、白環鸚嘴鵯、斑頸鳩、小彎嘴，紅嘴黑鵯，樹鵲、黑冠麻鷺等近20種，花香鳥鳴，像生態公園。

(中時 )