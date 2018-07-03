鄒族勇士浪子回頭 傳承父親的火烤技藝

2018．07．03 嘉義縣 ▲嘉縣鄒族原住民汪慶偉，自國小四年級起學習柔道、角力，求學時期曾多次奪得全國武術、散打等冠軍。（張伊珊攝）

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2018．07．03 嘉義縣 ▲浪子回頭的汪慶偉（右），為傳承父親汪安森寶（左）的火烤技藝，4年前起接手家中賣傳統烤肉的生意。（張伊珊攝）
018．07．03 嘉義縣 ▲汪慶偉說剛開始學，既不曉得如何控制火候，又要注意烤肉架高度，因此「烤焦」是家常便飯。（張伊珊攝）

嘉縣鄒族原住民汪慶偉，自國小四年級起學習柔道、角力，求學時期曾多次奪得全國武術、散打等冠軍，一度有機會成為國家代表隊選手，但因舊傷復發，不得已放棄為國爭光的夢想。當時人生頓失生活目標，加上結交壞朋友，誤入歧途多時，如今他浪子回頭，立志要傳承父親的火烤技藝。

今年29歲的汪慶偉，雖長得人高馬大，卻有顆細膩的心。說起高中時期未能如願以償，代表國家出去比賽，心中仍是滿滿遺憾，畢竟那是作為運動員的最高榮耀，「想到還是難過」。由於當時受的打擊太大，加上年少輕狂，仗勢自己一身功夫，開始加入幫派、打架鬧事等，坦言「曾經走偏」，直到遇見太太，有了家庭支持，才讓他重回正軌。

浪子回頭的汪慶偉，一方面不捨父親辛苦工作，二方面為傳承父親的火烤技藝，於是4年前，接手家中賣傳統烤肉的生意，從基本的原木升火學起。他說剛開始學，既不曉得如何控制火候，又要注意烤肉架高度，因此「烤焦」是家常便飯。此外，還得頂著烈日，不僅汗如雨下，眼睛也被煙燻到「流眼淚」等，相當不容易。

汪家祖傳烤肉通常只在部落豐年祭出現，堅持選用龍眼木與相思樹搭配，燻烤自家配種的山豬肉及自製手工香腸，吃起來Q彈帶勁，又帶煙燻香氣。儘管汪慶偉已轉換人生跑道，他仍感謝柔道啟蒙恩師李健增，當年為教導他練柔道，不辭辛勞，從嘉義市區騎機車到山上，車程約1、2個小時，往事歷歷在目。日後也將秉持對柔道的熱情，好好經營家中生意，期待「開分店」。

(中時 )

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