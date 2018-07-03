太離奇！大浪捲走失蹤1年半 婦人半夜12點原地現身

蘇納希的身體狀況尚算正常，但不肯開口說話。（detikcom）

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中時電子報
／綜合報導

這故事太過離奇，只能說世界之大、無奇不有！印尼52歲婦人蘇納希去年1月初在西爪哇海邊度假時遭大浪捲走，當時搜救人員曾撈起一具女屍，但蘇納希的家人堅信她仍活著，上週末重回她出事的地方，於午夜12時找到身體虛弱但仍活著的蘇納希，一家人奇蹟團圓。

印尼多家媒體2日大幅報導這則離奇的新聞。據中央社報導，蘇納希（Nining Sunarsih）去年1月8日和家人前往西爪哇蘇甲巫眉（Sukabumi）皇后港（Palabuhanratu）海邊歡度新年假期時，蘇納希忽然遭巨浪捲走失蹤。

雖然搜救人員後來在海裡撈起一具疑是蘇納希的屍體，但她的家人堅信蘇納希只是失蹤，她依然活在人世間。

蘇納希的母親妲婷（Tating）向媒體表示，蘇納希的舅舅（Jejen）說夢見外甥女要求去接她回家，連3次都做同樣的夢。

於是妲婷、哲仁以及鄰居6月30日晚間前往當初蘇納希失蹤的海邊。他們只在沙灘上找了10分鐘，就看見蘇納希躺在當時被海浪捲走的沙灘上，時間正好是半夜12點。而且，蘇納希身上還穿著失蹤時穿的上衣、褲子和拖鞋。

蘇納希立即被送往住家附近的醫院接受治療，護理人員表示，蘇納希的身體狀況還算正常，而且她已經能夠吃粥進食，只是精神仍顯恍惚，不肯開口說話。

(中時電子報)

文章來源：Kronologi Nining Ditemukan Selamat Usai Tenggelam 1,5 Tahun Lalu

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