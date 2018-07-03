民進黨在北市猛打極端牌　吳子嘉：心裡最幹死的是他

吳子嘉直言蘇貞昌和姚文智絕對不會同台，蘇貞昌怎會跟最大的豬隊友同台，姚文智大搞意識形態，絕對會把中間選票逼走，但蘇貞昌需要中間選票。(圖片翻拍自Youtube)

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰即將到來，然而，民進黨在雙北市長選戰中，新北市亂無章法。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民進黨猛打國民黨新北市長候選人侯友宜的文大宿舍案，最終也不會翻盤，因為民進黨執政太爛，蠢事幹太多，大環境不利民進黨新北市長候選人蘇貞昌。

吳子嘉於政論節目《年代向錢看》表示，民進黨猛打侯友宜的文大宿舍案，最終蘇貞昌也不會翻盤。在今年一月份《美麗島》所做的民調顯示，蘇貞昌跟侯友宜是平盤；然而五月份民調顯示蘇貞昌輸了侯友宜達高達18%。蘇貞昌甚麼都沒做，然後各方面數據都贏朱立倫，但是卻大輸侯友宜，這是因是民進黨執政太爛，大環境不利所致

然而，最大的蠢事就是民進黨放任黨內台北市長候選人姚文智出來搞意識形態，這是因為姚文智要當「墨綠小三」的位置，鞏固深綠的選票。但是姚的做法只會把民進黨搞成極端政黨，在台北拚命打極端牌，最大受害者就是蘇貞昌，心裡面會幹死的就是蘇貞昌。

吳子嘉直言蘇貞昌和姚文智絕對不會同台，蘇貞昌怎會跟最大的豬隊友同台，姚文智大搞意識形態，絕對會把中間選票逼走，但蘇貞昌需要中間選票，且台北跟新北市是互通的，選戰打到現在，只有姚文智想擴散意識形態議題，可是這在台北市是行不通的。

(中時電子報)

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