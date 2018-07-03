獨》吃定消費者！米其林餐廳漲價3成 取消訂位扣款超標近3倍

2018年07月03日 10:30 中時電子報 戴安瑋 、 徐秀娥 、 尉遲佩玉

吉兆割烹壽司。翻攝吉兆割烹壽司臉書

顧客收到吉兆割烹壽司簡訊，要求三天內付訂金，一人1000元。讀者提供

根本是吃定消費者。台北第一本米其林餐廳指南3月公布，當時獲獎的業者均表態不會漲價，但獲米其林一星肯定的吉兆割烹壽司，不僅6月漲價、漲幅最高達28.6%，且超收、超扣訂金，另一家一星餐廳謙安和，則對當天取消訂位的消費者收取相當於餐費75%的食材準備費，較消保處訂定的訂金扣款標準高出近3倍。消保處直言，業者已違反規定，消費者可向消保官申訴。

米其林於今年3月公布台北第一本米其林餐廳指出，首屆計有20家摘星，引發民眾瘋狂「追星潮」，各家業者、餐廳一位難求，也紛表示不會趁機漲價。

但獲一星的吉兆割烹壽司已於6月漲價，中餐從原來的每人3000元，漲到3500元，約漲16.7%，晚餐更從3500元漲到4500元，漲幅28.6%，還向顧客每人收取1000元訂金，若顧客於用餐前一天取消訂位，訂金全數退還，用餐當天才取消訂位，訂金全部沒收。

另一家獲一星的謙安和，雖沒調漲餐價，中餐維持每人3800元，晚餐5800元，但對用餐前一天或當天取消，分別收取相當於餐費的食材準備費50%、75%，以當天取消為例，中餐會收2850元，晚餐收4350元。

依《訂席、外燴服務定型化契約範本》規定，業者最多只能依餐費的20%，向消費者收取訂金，若臨時有事於用餐前的60天前取消訂位，須全額退訂金；用餐前30天取消訂位，須退75%的訂金，用餐前10天取消須退50%訂金，用餐前9天取消訂位，才可完全不退訂金。

根據消保處此規範，吉兆割烹壽司只能向顧客收取中餐700元、晚餐900元的訂金，但吉兆割烹壽司向每名消費者收1000元，已超收訂金，若當天取消訂位，最多也只能扣700元或900元，可是吉兆割烹壽司竟扣1000 元，也有超扣情形。

至於謙安和，依規定，只能依午、晚餐費用，向消費者收760元、1160元的訂金，但業者卻以食材準備費為由，對前一天或當天取消訂位的消費者，收取相當於餐費的50%及75%費用，以當天取消晚餐為例，5800元的食材準備費是4350元，比消保處規定可沒入的訂金1160元高出2.75倍。

消費者陳小姐說，她4月底曾打電話謙安和，訂5月的位子，當時業者未提若臨時取消訂位要支付食材準備費，但因故未去，上週她再次致電謙安和，訂7月底位子，謙安和竟要求提供完整信用卡卡號，並言明若前一天或當天取消訂位，會從信用卡直接刷付相當於餐費50%或75%的食材準備費。

由於陳小姐覺得謙安和的扣款太高，十分不合理，而改向吉兆割烹壽司訂位，結果又發現業者漲價，還超收、超扣訂金，痛批業者夾米其林光環，吃定消費者，已決定二家都不去吃了。

消保處表示，該二家餐廳已違反範本規定，消費者可向消保處或當地消保官申訴，消保官將會找業者了解協商。

截至目前為止，尚無法取得業者回應。

(中時電子報)