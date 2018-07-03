佳里扶輪社新任幹部交接 深耕青少年7月中辦活動

2018年07月03日 10:34 中時 莊曜聰

國際扶輪3470地區佳里扶輪社34屆社長就任典禮選在北門高中禮堂登場，新任社長林進安表示，將會以傳承、創新、熱情作為未來1年的工作主軸及重點，讓社會感受佳里扶輪社熱心公益的正能量，15日將舉辦「伴你同行青春齊步走」，歡迎民眾踴躍參與。

佳里扶輪社成立有33年歷史，目前有社員50多人，經常結合各民間團體，持續關注社會公益，林進安說，未來1年將有包含青少年深耕計畫、推動英文遠距教學、身心障礙家庭關懷、失智老人復健醫療及推廣社區文化活動等工作目標。

年度工作首部曲將登場的就是15日要登場的「伴你同行青春齊步走」活動，結合玉山銀行、佳里分局、佳里公所、消防局第三大隊、伊甸基金會蒲公英小作所、北門農工等單位共同舉辦。

活動內容以暑期提供青少年正常娛樂為主題，包括3 on 3籃球鬥牛比賽、活力社團表演、微電影創作徵選、消防體驗宣導和防溺趣味競賽、伊甸蒲公英愛心園遊會、捐血、園遊會、跳蚤市場義賣等；園遊會和義賣等收入將捐給伊甸社會福利基金會。

南市消防局第三大隊大隊長楊子濬表示，配合此次活動，該大隊將出動雲梯車等消防設施，提供民眾體驗，並舉辦防火、防災及防溺宣導，暑假期間是青少年戲水高潮，防溺是首要工作，現場也將教導民眾防溺及救溺技巧，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )