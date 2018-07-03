世界網球名將費德勒 任UNIQLO全球品牌大使

世界網球名將費德勒將出任UNIQLO最新全球品牌大使.

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UNIQLO(優衣庫)2日宣布攜手世界網球名將羅傑.費德勒 (Roger Federer)，由其出任最新全球品牌大使。本周開幕的2018 年溫布頓網球公開賽，費德勒將代表UNIQLO 參與全球的網球賽事。

UNIQLO母公司迅銷有限公司 (Fast Retailing) 董事長、總裁兼 CEO 柳井正表示:「費德勒是歷史上最偉大的冠軍選手之一，我對他的尊敬超越運動的範疇。我們將藉由此夥伴關係追求無論場上或場下的創新合作。」、「UNIQLO將與費德勒攜手探索包括科技、設計等創新領域，協助其持續把網球帶到各個不同的角落。」

費德勒表示:「對我而言，網球與贏得冠軍是我向來致力的目標。」、「如同 UNIQLO，我也熱愛生命、文化與人性。我們雙方都強烈地希望能為世界帶來良好貢獻，因此，我十分期待能結合彼此的創意努力前行。」

費德勒出場 2018 年溫布頓網球公開賽所穿著的球服是由藝術總監 Christophe Lemaire帶領下的UNIQLO巴黎 R&D 中心所設計。與其採用一般網球賽服的Polo衫或圓領設計，UNIQLO考量費德勒喜好的風格後，決定採用小立領設計，以在場上與場下都能突顯其品味。

同款運動衣、運動褲在袖沿、領口、口袋沿都加入一抹棗紅邊線，與 UNIQLO 品牌色調輝映，象徵雙方新啟的合作之頁。

(中時 )

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