誆法院設「錢莊」放款可獲6分利 假律師詐財被訴

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65歲陳姓男子佯稱律師，擔任法院下設基金會委員，吹噓基金會如「地下錢莊」般，可放款給訴訟當事人，收取2分高利息外，另佯稱投資50萬，每月利潤1萬元，分別詐騙高中同學、咖啡店店長共220萬6000元，台北地檢署3日依詐欺取財罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，2011年5月，陳男向王姓高中同學「報好康」，佯稱他目前擔任某知名法律事務所律師，因法院有提供如錢莊放款業務，設有基金會管理，他擔任基金會委員，獲配一定額度可以放款給涉訴訟的當事人，每月可分得6分利息。

陳騙王說，基於同學情誼，「吃好倒相報」，若王投資法院放款，願給予其中的2分月息，王男誤信自2011年5月至2013年11月，陸續匯款給陳161萬4000元，陳再開立面額共290萬元的5張本票擔保。

2013年7月，陳邀約王購買土地投資，王並無意願，但陳仍佯稱，他已買下土地不動產，因缺少10萬元資金，可先扣除利息8000元，王則匯款9萬2000元給陳，但下個月陳就未支付利息。王多次催討，但陳都推託，王起疑查證才發現陳根本不是律師，而且法院並未有如陳所稱的「放款」基金會，始知受騙。

去年6月，陳男因是某連鎖咖啡店常客，向梁姓店長佯稱是律師，為她推介投資案，如果拿出50萬元，每個月可收入1萬元，3個月期滿後，會交還50萬，並拿出100萬支票作擔保。

梁誤信匯款50萬，3個月後陳向店內取回本票，並表示隔天將匯回50萬，但事後陳遲未匯款，且拒不聯絡，梁始知受騙提告。

(中時 )

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