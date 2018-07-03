北市府認定文大宿舍違規　藍議員：應由教育部認定

2018年07月03日 11:14 中時 陳燕珩

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文化大學宿舍爭議，北市都發局今將大群館認定為「寄宿住宅」，非屬教育設施，現況為違規使用。不過，國民黨議員王鴻薇指出，大群館是否屬於教育設施，依法應由主管機關教育部認定，都發局從未函文給教育部，實在離譜，現在自行認定違規，文大400名學生權益怎麼辦？

大群館土地使用為住二（特）區，依台北市土管自治條例，可以做集合住宅或教育設施，但不得為寄宿住宅。都發局上午發文指出，經現勘及校方陳述意見後，認定大群館為寄宿住宅使用，非屬教育設施，限期2個月改善，逾期未改將依法開罰6萬到30萬元，連續開罰到改善為止。

同一時間，王鴻薇舉行記者會表示，據都發局回函，北市土管條例規則使用組別規定，大學、研究所設施屬於教育設施，且教育設施認定是各學校主管單位權責，也就是應由教育部認定，但都發局卻完全沒發文給教育部，實在太離譜。

她還說，大群館提供400多名學生住宿，現在卻因選舉政治鬥爭，損害學生權益，民進黨要砍侯友宜，市長柯文哲還甘願被借刀殺人，砍到學生也在所不惜，侯已說被認定違規就會解約，但解約倒楣的不是侯家，而是400個學生，要他們下學期何去何從？

對此，都發局規劃科長楊智盛解釋，土管的教育設施指的是學術研究相關設施，若有教學相關設施有爭議，才會請教育主管機關認定，但現在文大是在校外做宿舍，為住宅使用，本來就不在教育設施使用類組。

不過外界質疑，既然大群館違規使用多年，為何市府現在才處理？都發局建管科長林玄理說，違規使用是有人檢舉才會現勘認定，6月25日是都發局首次到現地去探勘。不過2012年郝市府時期，也曾有議員檢舉過，對此林玄理解釋，當時只到建築物外面現勘，沒有進到內部探勘，媒體追問所以當時是放水、草草了事？林稱「我無法回答。」

至於，大群館違規使用要如何解決？林玄理說，目前的認定依文化大學以大群館宿舍名義，專供文大學生住宿使用，因此為寄宿住宅。換言之，若文大與所有權人又昱公司解約，由又昱或其他管理人直接出租，就未違反規定。

(中時 )