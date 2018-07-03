北市府認定文大宿舍違規　藍議員：應由教育部認定

國民黨議員王鴻薇質疑，大群館是否屬於教育設施，依法應由主管機關教育部認定，都發局卻自行認定違規，文大400名學生權益怎麼辦？（陳燕珩攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文化大學宿舍爭議，北市都發局今將大群館認定為「寄宿住宅」，非屬教育設施，現況為違規使用。不過，國民黨議員王鴻薇指出，大群館是否屬於教育設施，依法應由主管機關教育部認定，都發局從未函文給教育部，實在離譜，現在自行認定違規，文大400名學生權益怎麼辦？

大群館土地使用為住二（特）區，依台北市土管自治條例，可以做集合住宅或教育設施，但不得為寄宿住宅。都發局上午發文指出，經現勘及校方陳述意見後，認定大群館為寄宿住宅使用，非屬教育設施，限期2個月改善，逾期未改將依法開罰6萬到30萬元，連續開罰到改善為止。

同一時間，王鴻薇舉行記者會表示，據都發局回函，北市土管條例規則使用組別規定，大學、研究所設施屬於教育設施，且教育設施認定是各學校主管單位權責，也就是應由教育部認定，但都發局卻完全沒發文給教育部，實在太離譜。

她還說，大群館提供400多名學生住宿，現在卻因選舉政治鬥爭，損害學生權益，民進黨要砍侯友宜，市長柯文哲還甘願被借刀殺人，砍到學生也在所不惜，侯已說被認定違規就會解約，但解約倒楣的不是侯家，而是400個學生，要他們下學期何去何從？

對此，都發局規劃科長楊智盛解釋，土管的教育設施指的是學術研究相關設施，若有教學相關設施有爭議，才會請教育主管機關認定，但現在文大是在校外做宿舍，為住宅使用，本來就不在教育設施使用類組。

不過外界質疑，既然大群館違規使用多年，為何市府現在才處理？都發局建管科長林玄理說，違規使用是有人檢舉才會現勘認定，6月25日是都發局首次到現地去探勘。不過2012年郝市府時期，也曾有議員檢舉過，對此林玄理解釋，當時只到建築物外面現勘，沒有進到內部探勘，媒體追問所以當時是放水、草草了事？林稱「我無法回答。」

至於，大群館違規使用要如何解決？林玄理說，目前的認定依文化大學以大群館宿舍名義，專供文大學生住宿使用，因此為寄宿住宅。換言之，若文大與所有權人又昱公司解約，由又昱或其他管理人直接出租，就未違反規定。

(中時 )

國民黨民進黨誰會贏 韓國瑜直指… 吳芳銘選縣長 陳怡岳要求辭副縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。