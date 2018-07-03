英媒傳凱特王妃懷第4胎？ 恐怕僅是場「美麗誤會」

威廉王子（圖左）與凱特（圖右）抱著小王子路易亮相。（圖/美聯社）

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中時電子報

從小王子路易（Prince Louis）出生、到梅根（Meghan Markle）風光嫁入王室，原本當紅的劍橋公爵夫人凱特（Duchess of Cambridge,Kate），近幾個月來似乎鮮少在鎂光燈前露面。但快捷報（Express）等多個英國媒體，上週卻以一條「驚人」的報導，稱凱特疑似又懷上與威廉王子（Prince William）的第四胎，一度震驚不少人。但僅僅一週後，包含肯辛頓宮（Kensington Palace）和其他英國媒體，卻紛紛大力闢謠，很快地就讓這「喜訊」變成「誤會」。

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有趣的是，當時八卦雜誌的說法非常地信誓旦旦，指稱自己擁有王室內部消息，表示凱特希望給夏綠蒂（Princess Charlotte）有個妹妹；而且消息來源還表示，雖然剛剛生下路易，但凱特似乎又再次出現懷孕的徵兆，「她與威廉都對新生命到來感到開心，但這應該是最後一個孩子」之類的文字，讓人邊看邊出現各種聯想與畫面。但僅一週的時間，肯辛頓宮就出面打臉，表示所有的結婚和生孕消息，都會透過推特或臉書官方帳號公布，請大眾切莫妄自猜測。

凱特（圖右）與卡蜜拉（圖左）共乘馬車出席女王生日。（圖/美聯社）

英國王室二號繼承人、劍橋公爵威廉王子，於2011年迎娶蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）的同學凱特（Kate Middleton），本就是媒體寵兒的兩人，婚後育有2子一女：喬治（Prince George）、夏綠蒂和路易，也隨著父母的高知名度，成為英國王室最出名的網紅。

雖然凱特懷孕之事被證實是「謠傳」，但對於英國和全世界的王室粉絲們來說，並不影響兩人的名望；而且對於他們來說，下一對期待的、則是即將前往加拿大渡蜜月的哈利王子（Prince Henry）與梅根，他們第一名愛的結晶何時到來，也將成為英國王室下一個重大焦點！

(中時電子報)

文章來源：'Another baby on the way' for Prince William and Kate Middleton

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