吳雪芬受失眠所苦自我封麥 為老公弟弟疲於奔命

2018年07月03日 11:10 時報周刊 林彥君

東諺（左起）、簡至豪、吳雪芬、白冰冰、王秀如和阿文。

吳雪芬。（吳雪芬提供）

吳雪芬日前上白冰冰主持的《冰冰SHOW》，她表示曾受失眠所苦，又因過去做作秀倦勤，決定故自我封麥不再唱歌，她透露以前自己填詞曲共７８首歌，最後只公開１０首，她希望之後有機會再出唱片，把作品呈現給大家，她認為這輩子要拿金曲獎大概没指望，但她的老公幽默安慰她說：「把黄金獵犬比賽冠軍獎杯，刻上金曲獎不就得了。」

她透露在7、8年前同時照顧癌症的老公跟生病的弟弟，讓她疲於奔命，她老公得大腸癌化療康復後，又在兩年前誘因大腸癌細胞轉移到肺部，導致肺癌要化療，她需陪老公長期進出醫院，她表示她老公是吸菸30年的老菸槍，「大腸癌後才戒菸，但是癌細胞已經擴散，來不及了。」

她的弟弟當時得日本腦炎，住院一個月後記憶歸零，她心疼說：「他就像剛出生的嬰兒，我從ㄅㄆㄇ跟ABC開始教他，他的智力僅能到小學四、五年級程度就無法進步，弟弟生病半年後就走掉了。」她的前夫因過去吸菸及喝酒習慣，近期也罹患食道癌第三期，需要醫藥費向她借錢，她表示「雖然平時有蒐藏古董，但是景氣不好沒有好價格，真的沒有錢可以借人了。」

她有一個女兒，表示女兒有星夢，「小時候女兒跟我去片場，有人找她演戲我拒絕，怕女兒太辛苦」，女兒高中畢業後仍堅持想走演藝圈，她曾想過要跟女兒組母女二重唱團體進演藝圈，但因為女兒有自己的想法「她希望能變成蔡依林，或是安室那美惠這樣的唱跳明星，從大學就一直很努力，最後都沒下文。」

(時報周刊)