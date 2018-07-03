男星掉皮夾才1分鐘就被婦人撿走 監視器畫面曝光！

2018年07月03日 11:14 中時電子報 吳品瑤

藝人蔣偉文前天上臉書求救，原來他幾天前在路上弄丟皮夾，雖然僅幾分鐘就發現並折返，然卻已遍尋不著，而該地點可能拍到事發經過的牙醫診所好心提供監視器畫面，事情真相大白，短短1分鐘內皮夾竟被一名婦人撿走後秒收到包包裡，也表示對方從他離開的方向走來，卻蓄意侵占遺失物，「這種行為已經觸犯刑法且將面臨公訴罪」，因而貼出截圖求助臉友協尋該婦人，盼她能完整歸還遺失物。

而今蔣偉文再度貼文，表示：「"掉了皮夾1分鐘後迅速被撿走直接收進包包"的事件火速破案了！！」，透露6月30得到監視器畫面，隔天在臉書公布截圖並報案，昨晚就接到電話表示皮夾找回來了，但也得知遺失物被撿走3天，該婦人卻沒有拿去警局的意思。

蔣偉文透露去警局領皮夾時，該婦人正在做筆錄，問她為何遲遲沒交出撿到的東西，她表示自己工作忙，「想說過幾天休息再將皮夾拿到警局，結果警察就來找她了」，至於撿到皮夾為何立刻收到包包裡，而沒有四處查看有無遺失者，她則辯解「因為我沒有看到你，就沒有看到人啊」，而雖然皮夾裡頭的現金，證件，信用卡俱在，然「侵占遺失物屬於公訴罪，要看法院是否採信婦人的說法」，因此之後雙方還得對簿公堂，蔣偉文也藉機提醒眾人：「撿到不屬於自己的東西，還是盡快送到警局比較好喔！」。

(中時電子報)