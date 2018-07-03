年改上路 全教產：約半數不滿 提訴願、復審

2018年07月03日 11:21 中時 林志成 、 姚志平

年金改革7月1日起實施，全國教育產業總工會今天宣布，已收到1萬多份退休教師委託辦理訴願，將正式啟動教師退休金司法爭議程序。（林志成攝）

軍公教年金改革7月1日起實施，據全國教育產業總工會掌握的資料，全國15萬退休教師、16萬退休公教人員中，約一半提出訴願或復審，以具體行動表達不滿。全教產收到1萬多份退休教師委託辦理訴願，已請律師即日起啟動教師退休金司法爭議程序。

全教產理事長黃耀南表示，去年6月民進黨政府強行通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，並在今年6月11日起陸續將《退休教職員退休所得重新審定通知書》寄送給相關當事人，7月1日起施行。此舉造成教師權益受到極大損害，部分退休教師生活陷入困境。

黃耀南表示，《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》有許多不合理的條文，如施行日期訂為107年7月1日，然過往教師退休僅能在每年8月1日或2月1日，故造成施行細則訂定時，還要特別訂定同意教師可在107及108年6月30日退休。

黃耀南還說，這個法案規定公立學校退休教師存款的優惠利率18％前2年降為9％，第3年起歸零，然而許多退休教師收到《退休教職員退休所得重新審定通知書》時，驚見施行的第一天即降為零元。

黃耀南表示，教育部未公告每位教師所收到《退休教職員退休所得重新審定通知書》所載之金額計算公式等資訊，許多教師反應與他們自行計算數字有異，且有服務年資較長，但退休所得反較年資者少的情事，令人質疑通知書資訊有誤。

黃耀南說，目前包括各縣市政府、團體、學校及公教團體均收到大量退休老師委託辦理訴願或退休公務員委託辦理復審的資料，預估有一半退休公教人員用具體行動表達對年改的不滿，可說民怨沖天。

全教產法律顧問劉君毅說，農保已經倒了、勞保也即將在116年破產，政府不處理，卻先從軍公教動手，這是假改革、真鬥爭。他們已整理好一部份退休教師委託辦理的訴願資料，預計今天就會寄出，正式啟動司法爭議程序。

(中時 )