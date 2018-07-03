都發局認定大群館違規 文大聲明：承租合乎教育部規定

都發局指文化大學「大群館」違規作寄宿住宅使用，文大發布聲明表示遺憾。（中央社）

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旺報

針對新北市長參選人侯友宜遭指涉及文大宿舍案，都發局指文化大學「大群館」違規作寄宿住宅使用，文大發布聲明表示，文大大群館為該校校舍，屬於教育設施，大群館承租完全合乎教育部規定，且皆完成相關公安申報，對於外界指責與質疑，文大深感遺憾。

對於都發局指文化大學「大群館」違規作寄宿住宅使用，文大聲明如下：

一、對於都發局未依教育部之相關辦法，認定大群館為教育設施，且相關決定亦與當初同意文大作公安申報、從未認定大群館違規，前例前後矛盾，文大深感遺憾。

依照教育部之相關辦法：租用校區外提供學生宿舍使用、租賃合約至少4年以上且經法院公證證明者，即可視為該校校舍，屬於教育設施。大群館之承租完全合乎教育部之規定。

二、都發局呼籲使用人（文大）及所有權人（又昱實業）應盡速改善並維護學生住宿權益，卻並未作具體之行政指導指示如何改善，及未說明是否兩個月內即可完成改善，以及改善後是否即屬合法？對此函文模糊之地帶，文大將再發文都發局，請都發局明示。

三、無論大群館將來能否繼續作為文大之宿舍，文大將以維護學生住宿權益為最高處理原則，請文大學生及家長安心，並呼籲相關單位能慎重考量四百餘名學生之住宿問題、妥切處理。

(旺報 )

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