認定文大宿舍違規 柯P：又昱公司可直接租給學生

2018年07月03日 11:23 中時 張潼

台北市都發局今認定文化大學大群館學生宿舍違規作為寄宿住宅使用，市長柯文哲上午受訪時進一步表示，2個月內要把事情解決，但2個月很難更改土地使用分區，目前看起來，若又昱公司直接租給學生是合法的，但若是照目前又昱交給文化大學租給學生，則會被認定違規。

柯文哲表示，文化大學宿舍案細節還是要問都發局，但主要就是該處土地分區可作為集合住宅而不是宿舍。他強調，有跟都發局表示會發一個行政指導函，2個月內把事情解決，把文化大學、又昱公司找來，在合法範圍內把問題解決掉，不要損及學生權益。

柯文哲說明，20多年來一再修法，到最後集合住宅、宿舍的條件好像又可以混在一起；目前看起來，又昱公司直接租給學生是合法的，但若是給文化大學再去租，變成不合法，雖然兩者結果是一樣的，這是20幾年中歷次修法所造成「亂亂的」。

媒體追問，因此，又昱若與文化大學解約後，可以再單獨租宿舍出去？學生還能住嗎？柯說，這樣看起來是可以的，可以住；至於能否在2個月內變更土地使用分區，他則坦言，這比較困難、沒那麼容易。

柯文哲強調，此舉是幫所有人解套、也幫自己解套，從韓國瑜、吳音寧、侯友宜，怎麼做人家都會不滿意，他就儘量維持中立、正道。

(中時 )