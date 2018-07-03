認定文大宿舍違規 柯P：又昱公司可直接租給學生

友善列印
中時

台北市都發局今認定文化大學大群館學生宿舍違規作為寄宿住宅使用，市長柯文哲上午受訪時進一步表示，2個月內要把事情解決，但2個月很難更改土地使用分區，目前看起來，若又昱公司直接租給學生是合法的，但若是照目前又昱交給文化大學租給學生，則會被認定違規。

柯文哲表示，文化大學宿舍案細節還是要問都發局，但主要就是該處土地分區可作為集合住宅而不是宿舍。他強調，有跟都發局表示會發一個行政指導函，2個月內把事情解決，把文化大學、又昱公司找來，在合法範圍內把問題解決掉，不要損及學生權益。

柯文哲說明，20多年來一再修法，到最後集合住宅、宿舍的條件好像又可以混在一起；目前看起來，又昱公司直接租給學生是合法的，但若是給文化大學再去租，變成不合法，雖然兩者結果是一樣的，這是20幾年中歷次修法所造成「亂亂的」。

媒體追問，因此，又昱若與文化大學解約後，可以再單獨租宿舍出去？學生還能住嗎？柯說，這樣看起來是可以的，可以住；至於能否在2個月內變更土地使用分區，他則坦言，這比較困難、沒那麼容易。

柯文哲強調，此舉是幫所有人解套、也幫自己解套，從韓國瑜、吳音寧、侯友宜，怎麼做人家都會不滿意，他就儘量維持中立、正道。

(中時 )

都發局認定大群館違規 文大聲明… 護大潭藻礁批中油開發案 環團與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。