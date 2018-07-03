轟嚴德發、邱國正落跑 藍委要求暫緩國防部預算解凍案

2018年07月03日 11:33 中時 姚志平 楊佳穎、

立法院外交暨國防委員會3日處理預算解凍案，國防部由次長柏鴻輝（中）出席。（姚志平攝）

軍人年改拚7月1日上路，竟爆發20萬餘份退俸重新計算通知函出錯，引發風波。立法院外交及國防委員會3日處理預算解凍案，由於國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正均未出席，讓藍委怒批「落跑部長」、「協尋退輔會主委」，要求暫緩解凍案，變更議程專案報告，與召委王定宇爭論近50分鐘，會議才開始進行。國防部發言人陳中吉受訪則強調，國防部非常重視預算解凍，但嚴德發今日有相關視導行程未能出席。

立法院外交及國防委員會3日處理國防部、退輔會、外交部、僑委會相關預算凍結案，但嚴德發、邱國正都缺席，引發藍委輪番上台砲轟。國民黨團書記長李彥秀發言直問「整個年改作業到底發生什麼事？」，大家收到處分單後求助無門，不管是後續要走釋憲、重新計算，電話都打不通，因此希望有機會好好問退輔會主委、國防部長到底發生什麼事；但今日卻看到「落跑政府」，部長、主委都不出席會議，建議暫緩解凍案。

王定宇則表示，若現在不處理這些預算案，恐來不及解凍，等同刪除這些預算，且臨時會排定議程有相關規定，解凍案過去也沒有部長一定要到場的慣例。對此，國民黨團則提出臨時提案，要求召委在臨時會結束前安排專案報告；王定宇則承諾，會設法安排、邀請。

對於嚴德發缺席委員會，陳中吉會前受訪表示，國防部非常重視預算解凍，但嚴德發今日有視導行程；且嚴德發上任後，除了對國防事務相當重視外，更重要的是官兵的訓練如何精進、提升戰力，以及官兵生活照顧等改善措施和執行進度。

陳中吉也說，對於議題解凍案，嚴德發也在每次會議中指示相關官員積極跟立委溝通，務必在這個會期結束前，在預算解凍方面能獲得圓滿結果。

(中時 )