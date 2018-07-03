護大潭藻礁批中油開發案 環團與石油工會互別苗頭

2018年07月03日 11:42 中時 廖德修

台灣石油工會到場支持開發案。（廖德修攝）

環保署今天（3日）上午召開觀塘工業港中油第三天然氣接收站環差會議，反對開發案的環保團體數十人到環保署前抗議，要求中油撤回開發案，以免破壞當地獨有的藻礁生態。生態學者強調，除了一級保育類動物柴山多杯孔珊蝴瑚外，還發現國際瀕危保育類的「紅肉ㄚ髻鯊」，有了這些新的事證，當地更應被劃為保護區，禁止任何開發行為。

生態學者、東海大學生命科學系特聘教授林惠真表示，從這次第三天然氣接收站預定地的大潭藻礁G2區，以及北邊的白玉海岸捕獲為數眾多的紅肉ㄚ髻鯊；加上去年夏天以來發現為數眾多且體長超過50公分壯碩的裸胸鯙，可以完全勾勒出藻礁生態系及其食物鏈架構，必須加以保護，不容破壞。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中油一再以粗糙資料想矇混過關，但調查結果顯示大潭藻礁生態資料愈來愈豐富，天然氣缺口則是假議題，呼籲中油撤回這項不當的開發案。台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅也說，中油其所提的替代方案仍會對柴山多杯孔珊瑚造成傷害，應該另尋合適地點興建天然氣接收站，而非一直在觀塘打轉。

桃園在地聯盟常務理事李碧恬強調，經過仔細計算，即使扣除第三接收站，天然氣的需求仍可透過調度來支應，即使要蓋也應選在台北港較為合適，而非觀塘工業港。

不過現場也聚集了數十位支持開發案的人士，他們來自台灣石油工會（中油員工組成），秘書長趙令裕表示，台灣能源供應必須穩定，興建中油第三接收站有其必要。而在維護生態方面，中油有誠意撥款進行專案調查與保護，經濟和生態應可盡量取得平衡。與其任由生態「自生自滅」，中油已編列5年1億預算專款專用，可以進行計劃性藻礁生態復育工作。

(中時 )