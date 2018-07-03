600名海外青年教英文 大讚台食物便宜盼增胖4公斤

17歲來自德州的王荷白（Allen Wang）的父親來自新北鶯歌，母親來自台北市。王荷白表示，跟台灣人見面非常值得，可以藉此更認識台灣人跟了解台灣，也可增進他的中文。（陳建瑜攝）

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18歲來自洛杉磯的廖思婷（Tiffany Liao）明年準備去耶魯大學。她父親來自台北、母親來自台南，而她這次準備前往屏東枋寮國小服務。（陳建瑜攝）

暑假將至，一群來自美國、英國、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭等600名海外青年志工近日返台，準備投入偏鄉孩童英文教導，也可藉此了解其父母生長的家鄉。

僑委會今舉行「2018年海外青年英語服務營」開幕典禮，現場來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、澳洲、貝里斯、南非等600名海外青年學子來台，準備前往16縣市81所國中、小學，提供英語志願服務教學課程。

一名17歲來自德州的王荷白（Allen Wang）的父親來自新北鶯歌，母親來自台北市。王荷白表示，跟台灣人見面非常值得，可以藉此更認識台灣人跟了解台灣，也可增進他的中文。他這次將前往台中大坑國小服務。

王荷白打趣的說，台灣有很多便宜的食物，他奶奶總是說他太瘦，好像生病，希望這趟可以增進10磅（4.54公斤）。

另一名18歲來自洛杉磯的廖思婷（Tiffany Liao）明年準備去耶魯大學。她父親來自台北、母親來自台南，而她這次準備前往屏東枋寮國小服務。

廖思婷表示，自小父母親就鼓勵她幫助別人，而2年前在洛杉磯舉行的特殊奧運，讓她認識台灣選手，也讓她很想回台灣，因此趁此次機會回台，她也已經先在台灣環島一周。

廖思婷指出，目前會教他們（小朋友）一些單字，跟他們玩一些遊戲，讓他們對學英文有興趣，不一定要教他們很難單字，而是讓他們以後會一直想學英文。

陳建仁致詞時也分享， 他在台大時前往偏鄉客家村和海邊島嶼教公衛，教導小孩如何刷牙、做運動 爬山，回到台北之後，收到很多小朋友感謝信，謝謝大哥哥、大姊姊，真是他們的典範，所以相信他，「你們也會是那些小朋友的典範」。

(中時 )

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