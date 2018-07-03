指考》歷史重文本閱讀 近現代世界史明顯增多

2018年07月03日 11:59 旺報 簡立欣

「一個中國、兩個政府、三個政黨、四六事件…」指涉哪個時代？日據時期的台人斷髮政策是甚麼？如何從日俄戰爭體現「君子報仇、40年不晚」的俄國歷史傷痛？歷史描述和歷史評論有何不同？今年指考歷史重文本閱讀，且第5冊選修的近現代世界史考題明顯增多，北市高中教師群認為是中間偏難的考題。

指考歷史科重視文本閱讀，像21題就從數字看台灣史，要考生推論「一個中國、兩個政府、三個政黨、四六事件、論壇五虎將、魂斷六張犁、第七艦隊協防、八二三炮戰、九年義務教育」是指哪個時代；從「老奴婢」政治地位看蒙元君臣關係；由對外族的描寫，反映史家看待羅馬文明等。

今年政治軍事題偏多，共19題，占了4成以上，其中現代世界史考題明顯增多。例如提到日俄戰爭、韓戰導致北韓與中國的淵源、英國柴契爾夫人救經濟等。另一特色是今年也考史學方法，像非選題考到從《漢書》、《史記》對「史記」一詞的不同用法；從史家對誅戮開國功臣的寫法，要考生分辨這是主觀評論而非客觀描寫。

北一女中教師陳慧珠提到，31題從巴黎著名地標的更迭去看歷史，「這一題讓我們很驚艷！歷史本來就存在於生活當中。」建國中學教師莊德仁表示，此次第5冊選修明顯增多，內容又有記憶性，提醒考生「完整學完3年歷程」，才可能考好。

不過有教師反映，37題韓戰題幹長，但「下列哪些是有關中共參加韓戰的合理敘述」這種問法仍偏記憶性，而非以題幹引導推論，有點可惜這一題了。

(旺報 )