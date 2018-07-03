身分證設計票選活動惹議 活動執行單位認錯道歉

2018年07月03日 11:42 中時 張理國

「身分證明文件再設計」活動因為票選第一的作品「嶼民在地」只獲得「人氣獎」、無緣成為設計參考遭網友罵翻，活動執行單位Taiwan ReDesign今天在臉書官網上承認活動有3項錯誤，包括投票時間過短、誤判了媒體與宣傳效果、及整體考量的疏漏，Taiwan ReDesign 並對錯誤公開致歉希望未來其他的設計活動都辦得更加完整。

內政部委託Taiwan ReDesign舉辦「身分證明文件再設計」活動，但可作為下一代身分證設計參考的作品，竟然不是網路票選第1的作品，讓許多網友無法接受。Taiwan ReDesign表示，評選結果發布後，受到社會極大的矚目與議論，也承受不少的壓力與撻伐，Taiwan ReDesign 十分感謝各界所提出的各項觀點，也相信這些聲音，會共同推動台灣設計向前邁進，因此，希望能分享本次計畫裡，關於機制設計的思路、願景以及錯誤檢討，作為未來社會各界欲實踐設計參與改變的借鏡。

Taiwan ReDesign並承認有3點誤判與錯誤：

首先、在截止投稿與開放投票間的期程過短，導致團隊無法及時上架。原始預估作品投稿總數約為三百餘件，不料截止前急增至超過一千件（含重複與無效的稿件），瞬間的踴躍程度另團隊措手不及，只得延後投票開放時間，並連夜趕工將資料整理上架，這是的第一個誤判。

第二、是在開放投票後，作品瀏覽頁面的預設為票數高的作品往前置頂，期間更誤判了媒體與宣傳效果，無法讓瞬間大量湧入的流量順暢，使得低票作品難以曝光外，高票作品持續累積票數；因此造成票選公平性堪憂的問題。當時獲民眾反應這個問題後，隨即著手修改網站設計，將頁面排序改為隨機顯示以平衡曝光度，但因與工程團隊來回作業的耗時，完成修改時票選期間已經過了將近一半，因此平衡效果並不顯著。

第三、肇因於整體考量的疏漏，網站並未事先做足攻擊防禦措施，在開放票選期間遭有心人士利用跨網站指令碼（XSS）攻擊，導致瀏覽時會出現異常干擾視窗，不得不將網站關閉數天，緊急更換伺服器配備並補強防禦措施，以確保網站運作順利。

Taiwan ReDesign說，每一位匠心獨具的設計者以及熱情參與票選的民眾為此事所付出的努力都非常耀眼，對於過程中的種種缺失以及處理不周的部分，Taiwan ReDesign 對於所犯的這些錯誤，致上千萬分的歉意。希望這些經驗能成為前車之鑑，讓未來其他的設計活動都辦得更加完整。

(中時 )