協助更生人網路行銷創業 邱太三：讓社會多了解更生人商品

2018年07月03日 12:11 中時 陳志賢

王添盛。(陳志賢攝)

會場展示更生人創業商品。(陳志賢攝)

財團法人台灣更生保護會為協助更生人創業、輔導網路行銷，今年規劃新的無息圓夢創業貸款、幸運草網路商城，3日上午舉辦記者會，法務部長邱太三致詞時表示，更生人創業的商品品質好、「俗擱好吃」，感謝業者提供上架機會，讓社會更能了解更生人的商品。

高檢署檢察長王添盛也特別感謝業者能提供電商平台，讓8項更生人創業產品上架，方便民眾採購，也讓更生人能夠自立創業。

王添盛說，更保規劃新的更生人創業貸款，由原貸款金額40萬放寬至80萬，若申貸人提供更生人就業機會及不動產擔保，貸款金額最高可達160萬，並放寬更生人申貸年限至5年，協助更生人就業及創業。

更生保護會說，更保為協助推廣更生人自營商品行銷，自2015年建置幸運草市集網路平台，為提升網路行銷功能，結合廠商辦理網路商城營運計畫，輔導更生人電子商務行銷，並以神腦購物網站、金新金控等企業福利網站為推播管道，推廣幸運草更生商品，初期共有屏東晨曦工作坊及7家更生廠商，合計67項創業商品。

去年司改國是會議關切更生人就、創業議題，建議從寬核貸更生人創業貸款，更保在法務部指示下，創新規劃無息圓夢創業貸款，協助更生人創業。

更保記者會，除了邱太三、高檢署檢察長王添盛、神腦國際、山淬公司、台新公益信託基金人員出席外，包括創業有成的更生人「棗到杏福」素創休聞食品業者林運鍾、「大哥手工蛋捲」劉祐誠2人也來現身說法，分享自己創業經驗。

(中時 )