退俸重新計算通知函出錯　國防部允諾1個月內完成調查

2018年07月03日 12:01 中時 楊佳穎

軍人年改拼7月1日上路，國防部日前寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，卻出現大批錯誤，引發批評及質疑。面對民進黨立委蔡適應詢問目前調查結果、誰要負責，以及浪費的430萬誰買單？國防部常務次長柏鴻輝中將僅強調，因為牽扯專業，目前仍在進行相關釐清工作。蔡適應則進一步要求，應於1個月內完成行政調查，相關人員也應負起責任。

立法院外交及國防委員會3日處理國防部、退輔會、外交部、僑委會相關預算凍結案，但先是國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正雙雙缺席，引發藍委輪番上台砲轟。民進黨立委蔡適應質詢時，也關心寄錯事件「陰謀還是烏龍？」究竟是哪裡給的資料出錯？

柏鴻輝答詢表示，相關資料、環節都在釐清中，目前除了一邊找錯誤，也同時與退輔會、內政部戶政司合作比對資料；而其中可能是轉檔錯誤，也有可能是原始檔錯誤，牽扯到比較複雜的專業問題，20萬餘筆資料一一核對也需要時間，「我們也想知道錯在哪裡，還在調查釐清中」。

蔡適應進一步問，至今調查沒有結果，究竟誰要負責？浪費的430萬元誰來買單？並要求在1個月內完成行政調查，相關人員也要負責任。

民進黨立委王定宇質詢時也說，寄錯事件很難原諒，這麼複雜的法律大家用很長的時間溝通修改，卻因寄信記錯導致信任受損、崩盤，詢問是否有調查出哪一筆資料錯誤、有掌握方向？柏鴻輝則回「方向有了」。

王定宇接著問，相關懲處最快何時出爐？柏鴻輝回應，依照蔡適應的質詢，希望給予1個月時間調查，「若行政上有疏失，也絕不逃避。」

(中時 )