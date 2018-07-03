MLB》陳偉殷優質先發 勝投被牛棚搞飛

2018年07月03日 11:57 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

馬林魚隊旅美左投陳偉殷，今天主場先發對決光芒隊，繳出6局、5次三振、掉1分非自責分的優質內容，原本有機會拿下個人本季第3勝，可惜救援投手巴拉克勞（Kyle Barraclough）9局上失分、被對手追平，陳偉殷勝投飛掉，經過延長賽馬林魚3：2留下勝利。

陳偉殷最近調整投球軸心腳，投球感覺越來越好，繼上一次先發主投6局飆5K、只失1自責分，本戰延續好狀態，6局裡面用了77球，其中53球是好球，只被敲出3支安打，而且沒有投出保送，是個人本季13次先發上陣以來，第一次單場零保送，防禦率也從6.14下降到5.55，退場時陳偉殷心情不錯，在休息室和隊友有說有笑。

陳偉殷今天唯一掉的1分，出現在4局上，馬林魚二壘手卡斯楚（Starlin Castro）發生守備失誤，讓光芒隊該局首位打者羅伯森（Daniel Robertson）攻占二壘，並靠著高飛犧牲打回本壘得分。

馬林魚隊帶著2：1小幅領先進入第9局，只要9局上守住就能獲勝，可惜上個月只被敲出1支安打的球隊終結者巴拉克勞，一上來就被羅伯森揮出安打，巴拉克勞製造兩出局後，又挨了一支二壘安打，左外野手趕緊把球回傳本壘，仍來不及阻止羅伯森得分，9局下馬林魚無功而返，雙方進入延長賽，10局下馬林魚才由李維拉的再見安打送回致勝分，結束比賽。

(中時電子報)