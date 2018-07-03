MLB》陳偉殷優質先發 勝投被牛棚搞飛

馬林魚左投陳偉殷繳出一場優質先發，可惜運氣不好，球隊在9局上被光芒追平，陳偉殷本季第3勝還要再等等。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

馬林魚隊旅美左投陳偉殷，今天主場先發對決光芒隊，繳出6局、5次三振、掉1分非自責分的優質內容，原本有機會拿下個人本季第3勝，可惜救援投手巴拉克勞（Kyle Barraclough）9局上失分、被對手追平，陳偉殷勝投飛掉，經過延長賽馬林魚3：2留下勝利。

陳偉殷最近調整投球軸心腳，投球感覺越來越好，繼上一次先發主投6局飆5K、只失1自責分，本戰延續好狀態，6局裡面用了77球，其中53球是好球，只被敲出3支安打，而且沒有投出保送，是個人本季13次先發上陣以來，第一次單場零保送，防禦率也從6.14下降到5.55，退場時陳偉殷心情不錯，在休息室和隊友有說有笑。

陳偉殷今天唯一掉的1分，出現在4局上，馬林魚二壘手卡斯楚（Starlin Castro）發生守備失誤，讓光芒隊該局首位打者羅伯森（Daniel Robertson）攻占二壘，並靠著高飛犧牲打回本壘得分。

馬林魚隊帶著2：1小幅領先進入第9局，只要9局上守住就能獲勝，可惜上個月只被敲出1支安打的球隊終結者巴拉克勞，一上來就被羅伯森揮出安打，巴拉克勞製造兩出局後，又挨了一支二壘安打，左外野手趕緊把球回傳本壘，仍來不及阻止羅伯森得分，9局下馬林魚無功而返，雙方進入延長賽，10局下馬林魚才由李維拉的再見安打送回致勝分，結束比賽。

(中時電子報)

【影】世界盃男籃》澳洲、菲律賓大亂鬥 場上變「三打五」
世足》「十字軍團」大戰「北歐海盜」 誰能重返8強？
2018俄羅斯世足瘋一夏
NBA》相隔43年再次出現全明星五… 《全台最速報》比利時驚奇大逆轉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。