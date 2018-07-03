小燈泡兇手再逃死 宅神：只要迎合上意 殺人犯都當司改委員了

2017年3月16日，前律師劉北元參與司法改革國是會議。（報系資料照 陳君瑋攝）

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中時電子報
黨產會主委林峯正。(報系資料照 林偉信攝)

3歲女童「小燈泡」命案今（3日）二審宣判，高院維持一審刑度，將兇手王景玉判處無期徒刑、逃過死刑制裁。「宅神」朱學恒不滿表示，「只要迎合上意，連酒駕前科犯都可以當黨產會主委，砍人二十三刀的殺人犯都可以當司改會委員了還有什麼做不到？」

2016年3月28日，「小燈泡」在北市內湖遭王景玉當街狂砍23刀，身首異處。檢方起訴將王求處死刑，士林地院認為凶手犯行殘忍，但因王景玉經精神鑑定罹患思覺失調症，兩公約禁止對精神障礙者判死，因此將王判處無期徒刑，引發爭議。

朱學恒在臉書發文說，「沽名釣譽的人在乎的是自己能不能在同溫層博得美名加官進爵。只要迎合上意，連酒駕前科犯都可以當黨產會主委，砍人二十三刀的殺人犯都可以當司改會委員了還有什麼做不到？」

現任黨產會主委林峯正，在2013年4月5日晚間，酒駕被警方攔檢，酒測值高達0.58。當時，他涉拒簽酒測數據單，隔日被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後以新臺幣5000元交保。林「認罪」後獲緩起訴一年，被處分繳新臺幣4萬5000元罰款及接受6小時交通安全講習。

另，2017年蔡英文總統召開司改國是會議，101位分組會議委員中，律師劉北元曾外遇腳踏3條船，又砍女友23刀致死，服刑8年後假釋出獄。

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